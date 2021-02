Flensburg: Polizei kündigt erhöhte Präsenz an Stand: 19.02.2021 13:24 Uhr Ausgangssperre in der Nacht und Kontakt nur noch mit dem eigenen Haushalt - die Stadt Flensburg verschärft ab Sonnabend die Corona-Regeln. Und die Einhaltung soll nach Willen des Innenministeriums auch verstärkt von der Polizei kontrolliert werden.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) warb bei einer Pressekonferenz am Freitag um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen. "Da müssen wir jetzt durch. Es geht darum, die Ausbreitung der mutierten Viren zu verhindern." Flensburg hat zurzeit den höchsten Inzidenzwert in Schleswig-Holstein und ist besonders von der Verbreitung von Virus-Mutationen betroffen. Um die Ausbreitung einzudämmen, müssten die Kontakte reduziert werden, erklärt Sütterlin-Waack. "Je eher wir das schaffen, desto schneller kann auf die verschärften Maßnahmen wieder verzichtet werden", sagte sie.

Polizei will konsequent durchgreifen

Der Leiter der Polizeidirektion Flensburg, Olaf Schulz, kündigte eine erhöhte Präsenz der Polizei im Stadtgebiet an. "Wir werden für jedermann sichtbar unterwegs sein und die Kontrollen durchführen." Die Beamten würden dabei in erster Linie auf den Dialog mit der Bevölkerung setzen. Wenn es nötig sei, so Schulz, werde man jedoch konsequent durchgreifen.

VIDEO: Nächtliche Ausgangssperre: So nehmen Flensburger die Nachricht auf (1 Min)

Die Polizei will laut Schulz tagsüber in allen Stadtteilen mit Fußstreifen unterwegs sein. Darüber hinaus werden zusätzliche Streifenwagen eingesetzt - Unterstützung bekommen die Flensburger Polizisten von der Einsatzhundertschaft aus Eutin.

In ganz SH soll verstärkt kontrolliert werden

Die Landespolizei kündigte unterdessen bei der Pressekonferenz an, dass am Wochenende auch in anderen Teilen Schleswig-Holsteins die Polizei ihre Präsenz auf den Straßen verstärken will. So sollen die kommunalen Behörden vor allem in Bereichen mit hohen Inzidenzen unterstützt werden, erklärte Landespolizeidirektor Michael Wilksen: "Dabei gehen wir weiterhin mit Augenmaß und dem nötigen Fingerspitzengefühl vor."

Weitere Informationen Flensburg: Oberbürgermeisterin Lange drängt auf Grenzkontrollen Dänen werden bei der Einreise in Deutschland zurzeit kaum kontrolliert - das soll sich nach Willen von Lange ändern. mehr Nächtliche Ausgangssperre: Flensburg verschärft Corona-Regeln Ministerpräsident Günther hat wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen auch eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen angekündigt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2021 | 15:00 Uhr