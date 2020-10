Flensburg: Mitarbeiterin auf Intensivstation hat Corona Stand: 08.10.2020 17:23 Uhr

Eine Mitarbeiterin der Intensivstation des St. Franziskus Hospitals in Flensburg ist positiv auf Corona getestet worden. Das teilte eine Sprecherin des Krankenhauses auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Zwölf Kollegen der Intensivstation - darunter Ärzte und Pfleger - befinden sich bereits in Quarantäne. Zurzeit befinden sich 16 Patienten auf der Intensivstation. Auch sie werden nun getestet und isoliert. Die Testergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Außerdem nimmt das St. Franziskus Hospital vorübergehend keine weiteren Intensivpatienten mehr auf. Sie müssen nun auf andere Kliniken verteilt werden. Die betroffene Mitarbeiterin hatte sich offenbar im privaten Umfeld mit Corona infiziert.

Bad Segeberg: Krankenhaus-Patientin positiv

In Bad Segeberg ist ein Patient der Segeberger Kliniken positiv auf Covid-19 getestet werden. Das teilte der Kreis mit. Die Person sei wegen einer anderen Erkrankungen im Krankenhaus behandelt worden und zeige bisher keine typischen Krankheitssymptome. Erste Ermittlungen haben 13 enge Kontaktpersonen ergeben: Nach Angaben einer Sprecherin sind das sechs weitere Patienten und sieben Mitarbeiter der Klinik. Alle Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, außerdem wurden sie auf Corona getestet. Zurzeit wird geprüft, ob es weitere Kontaktpersonen gibt.

