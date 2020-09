Stand: 27.09.2020 14:13 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Flensburg: 160 Menschen auf Corona getestet

In Flensburg ist am Sonntag eine mobile Corona-Teststation auf einem Parkplatz eingerichtet worden. Hintergrund des Massentests für mehr als 160 Menschen, für den die Kassenärztliche Vereinigung ihr mobiles Testzentrum zur Verfügung stellt, sind die gestiegenen Corona-Zahlen in Flensburg. Die Förde-Stadt hat zurzeit die größte Corona-Belastung in Schleswig-Holstein. Laut Robert Koch-Institut lag Stand Sonntag um Mitternacht die Sieben-Tage-Inzidenz - berechnet auf 100.000 Einwohner - bei 29.

Ein Sprecher sagte, die Stadt habe 26 neue Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen registriert. Demnach gingen die Fälle auf Reiserückkehrer und eine Familienfeier zurück. Es seien auch Schulkinder betroffen, weshalb jetzt ganze Klassen getestet würden. Voraussichtlich soll am Dienstag eine weitere Testung erfolgen.

AUDIO: Corona in Flensburg: 160 Menschen getestet (1 Min)

Gesundheitsamt verfolgt die Infektionsketten

Dabei ist Flensburg bisher glimpflich durch die Pandemie gekommen. Der Stadt-Sprecher erklärte, insgesamt habe es seit Beginn der Pandemie 109 Corona-Infektionen gegeben. Das Gesundheitsamt verfolge die aktuellen Infektionsketten und habe die Lage im Griff. Er hoffe, dass dieser Fall ein Einzelfall in Flensburg bleiben werde.

Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) schrieb am Sonnabend auf Facebook: "Die kommenden Tage sind entscheidend, ob wir uns kommunal einschränken müssen." Sie rief dazu auf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

