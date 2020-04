Stand: 25.04.2020 16:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer auf Bauernhof nach zwölf Stunden gelöscht

Nach zwölf Stunden hatten die Einsatzkräfte es am Sonnabendmorgen geschafft und einen Brand auf einem Bauernhof in Klein Offenseth-Sparriershoop (Kreis Pinneberg) gelöscht. Als die Feuerwehrleute am Freitagabend gegen 18:30 Uhr am Einsatzort eintrafen, standen eine Maschinenhalle mit verschiedenen Fahrzeugen, Stroh- und Hackschnitzelvorräten und ein Stall bereits in Flammen. Etwa 260 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreift, Menschen wurden nicht verletzt. Laut Feuerwehr waren die Arbeiten kompliziert. Es konnte nur von außen über mehrere hundert handgeführte Strahlrohre und eine Drehleiter gelöscht werden.

Maschinenhalle von Feuer komplett zerstört 25.04.2020 17:11 Uhr Auf einem Bauernhof brannte ein Maschinenhalle nieder. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf das Wohngebäude übergreifen konnte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weiterer Großbrand in Quarnstedt

Die Halle und der Stall wurden komplett zerstört. Etwa 20 Rinder starben oder mussten eingeschläfert werden, zirka 180 wurden gerettet. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch in Quarnstedt im Kreis Steinburg, rund 30 Kilometer entfernt, war die Feuerwehr in der Nacht im Einsatz. Dort brannte eine Lagerhalle auf einem Bauernhof. In der Halle waren Erntemaschinen und Dieseltanks zum Betanken. Die Tanks zerbarsten unter der Hitze und der austretende Treibstoff gab den Flammen zusätzliche Nahrung. Auch hier sind Brandursachen und Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2020 | 09:00 Uhr