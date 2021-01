FFP2-Masken jetzt nur noch mit Gutschein Stand: 06.01.2021 05:00 Uhr Etwa eine Million Schleswig-Holsteiner aus den Corona-Risikogruppen sollen in den nächsten Tagen Gutscheine für weitere FFP2-Schutzmasken erhalten.

Die Apotheken geben die FFP2-Schutzmasken künftig nur noch gegen einen Gutschein aus - und zwar zunächst sechs Stück pro Patient. Etwa eine Million Schleswig-Holsteiner aus den Corona-Risikogruppen sollen in den nächsten Tagen Gutscheine bekommen. Die Zuzahlung für die sechs Masken beträgt insgesamt zwei Euro. Die erste Phase, in der sich über 60-Jährige und chronisch Kranke kostenlos drei FFP2-Masken in ihrer Stamm-Apotheke abholen konnten, endete am Dienstag.

Gutscheine für Masken werden verschickt

Bevor die Menschen die FFP2-Masken abholen können, müssen die Krankenkassen die Gutscheine aber erst mal verschicken, die sie selbst von der Bundesdruckerei geliefert bekommen. Die AOK zum Beispiel versendet nach eigenen Angaben etwa 370.000 dieser Gutscheine allein in Schleswig-Holstein.

Stichtag für die Datensätze mit den Namen und Adressen der Berechtigten für die FFP2-Masken ist nach NDR Informationen der 15. Dezember. Wer danach 60 Jahre alt geworden ist oder erst seitdem als chronisch krank gilt, wird den Gutschein für die Masken wohl nicht bekommen.

