FDP gegen pauschale Ausgangssperren bei hohen Corona-Zahlen Stand: 12.04.2021 13:14 Uhr Die in Berlin geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes - mit der gesetzlichen Verankerung der "Notbremse" - stößt in Schleswig-Holstein auf Ablehnung. Die FDP spricht sich gegen eine pauschale Ausgangssperre aus.

Das Bundesinfektionsschutzgesetz soll so angepasst werden, dass schärfere Corona-Regeln bei einer hohen Neuinfektionszahl automatisch greifen. Der FDP-Fraktionschef im Landtag, Christopher Vogt kritisiert unter anderem die vorgesehenen Ausgangssperren. Das sei völlig unverhältnismäßig, sagte er. "Was dort bisher vorliegt, das ist nicht zustimmungsfähig, dass man abends seine Wohnung nicht mehr verlassen darf, wenn in einem Landkreis die Inzidenz über 100 ist. Das ist völlig unverhältnismäßig", so Vogt. Auch andere Punkte lehne die FDP ab. "Insofern muss der Bund entweder massiv nachbessern oder wir können diesem im Bundesrat nicht zustimmen", sagte Vogt weiter.

Selbst Hotspot-Strategien entwickelt

Den Bundesländern stünden alle benötigten Instrumente längst zur Verfügung. Die Landesregierung habe "längst selbst zielgenaue Hotspot-Strategien entwickelt, mit denen die Inzidenzzahlen in unseren Hotspots bisher jeweils zügig erfolgreich abgesenkt werden konnten". Wirtschaftsminister Bernd Buchholz sagte, Krisenmanagement müsse mehr als ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie anders erfolgen als nach Ausbruch des Infektionsgeschehens.

Landesregierung will Debatte nicht verweigern

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) äußerte sich bislang noch nicht zu den Vorschlägen der Bundesregierung. Am Freitag hatte er allerdings betont, dass sich die Landesregierung einer Debatte über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um die Notbremse bundesweit einheitlich zu regeln, nicht verweigern werde.

Bereits am Dienstag will das Bundeskabinett die gesetzlichen Vorgaben auf den Weg bringen. Allerdings ist derzeit noch unklar, ob der Bundesrat der geplanten Gesetzesänderung überhaupt zustimmen muss.

