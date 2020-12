FAQ: Was ist Weihnachten 2020 in Schleswig-Holstein erlaubt?

Die meisten großen Weihnachtsmärkte sind in Schleswig-Holstein abgesagt. Sollte in Ihrer Nähe doch einer stattfinden, gelten die Kontaktbeschränkungen für Schleswig-Holstein. Das heißt, es dürfen sich nicht mehr als zehn Personen aus zwei Haushalten treffen. Auf Weihnachtsmärkten muss, genau wie auf Wochenmärkten, ein Mundschutz getragen und auf Abstand geachtet werden.

In Schleswig-Holstein dürfen zehn Personen zusammen Weihnachten feiern. Anders als in den anderen Bundesländern, werden Kinder unter 14 Jahren mit gerechnet. Die Feiernden dürfen aber aus mehreren Haushalten kommen. Die Landesregierung appelliert, dass jeder hinterfragen sollte, ob die Treffen unbedingt notwendig sind. Die Weihnachtsfeiern sollten nach Möglichkeit auf den engsten Familienkreis beschränkt werden.

Auch hier gilt: Es dürfen sich insgesamt 10 Menschen treffen, auch aus unterschiedlichen Haushalten. Ob Sie die Großeltern besuchen, sollten Sie im Vorfeld genau überlegen. Experten empfehlen eine Art "Vor-Quarantäne" - also sich vor Weihnachten einige Tage selbst zu isolieren, um Risikogruppen an Weihnachten nicht anzustecken.

Generell sind Gottesdienste und andere rituelle Veranstaltungen an Heiligabend erlaubt, wenn nicht mehr als 100 Menschen teilnehmen. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Gerade an Weihnachten kommen aber weit mehr Menschen in die Kirchen. Deswegen haben sich viele Kirchen teils kreative Lösungen überlegt. Viele Gottesdienste finden draußen statt. Genaue Auskunft gibt die Gemeinde vor Ort.