FAQ: Was ist Silvester 2020 in Schleswig-Holstein erlaubt?

Anders als zu Weihnachten gibt es an Silvester keine Ausnahme der Kontaktbeschränkungen. Das heißt, für eine Silvesterfeier dürfen sich höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

Auch hier gilt die verschärfte Kontaktbeschränkung der neuen Landesverordnung: Es dürfen sich höchstens fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Eine Ausnahme, wie an Weihnachten, wird es für Silvester nicht geben.

Das ist theoretisch möglich, auch wenn die Landesregierung von nicht unbedingt notwendigen Reisen abrät. Wer als Schleswig-Holsteiner in Dänemark einreist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Bei ihrer Rückkehr nach Schleswig-Holstein müssen Reisende in Quarantäne, weil Dänemark als Risikogebiet gilt. Ein erneuter negativer Corona-Test kann die Quarantäne-Dauer auf fünf Tage verkürzen.

Nein, Restaurants haben weiter geschlossen. Allerdings bieten viele Restaurants einen Abhol- oder Lieferservice an.

Auf belebten Straßen, Wegen oder Plätzen dürfen keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass der Verkauf von Pyrotechnik in diesem Jahr generell verboten werden soll.

Seit dem 12.12.2020 ist das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit nicht mehr erlaubt. Gegen das Anstoßen mit nicht-alkoholischen Getränken spricht nichts. Es dürfen dabei allerdings insgesamt nur fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen, Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgerechnet.

Nach derzeitigem Stand ja, wenn auch in anderer Form als gewohnt. Generell sind Gottesdienste und andere rituelle Veranstaltungen auch an Silvester und Neujahr erlaubt, die Abstands- und Hygieneregeln müssen aber unbedingt eingehalten werden. Es gilt nach vorheriger Anmeldung eine Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen. Außerhalb geschlossener Räume sind bis zu 100 Gottesdienstteilnehmer möglich. Gesang ist nicht erlaubt und während des gesamten Gottesdienstes gilt eine Maskenpflicht auch am Platz.