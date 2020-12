Stand: 09.12.2020 11:33 Uhr FAQ: Was ist Silvester 2020 in Schleswig-Holstein erlaubt?

Für viele Schleswig-Holstein bedeutet Silvester vor allem Party, Raclette und Feuerwerk. Doch was ist im Zuge der Landesverordnung wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr überhaupt erlaubt? Die aktuelle Corona-Landesverordnung gilt noch bis zum 20. Dezember. Die Regeln für die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester werden mit der neuen Verordnung, die dann ab dem 21. Dezember gilt, veröffentlicht. Was bis jetzt schon in Sachen Jahreswechsel feststeht, erklären wir hier.

Mit wie vielen Menschen darf ich Silvester feiern?

In Schleswig-Holstein dürfen zehn Personen zusammen Silvester feiern. Anders als in den anderen Bundesländern, werden Kinder unter 14 Jahren mit gerechnet. Die Feiernden dürfen aber aus mehreren Haushalten kommen. Jeder sollte laut Landesregierung genau überlegen, ob die Treffen wirklich notwendig sind.

Dürfen wir über den Jahreswechsel die Familie besuchen?

Auch hier gilt: Es dürfen sich insgesamt 10 Menschen, inklusive Kindern, treffen, auch aus unterschiedlichen Haushalten. In den meisten anderen Bundesländern werden Kinder bis 14 Jahren nicht mit gerechnet.

Darf ich an Silvester im Hotel übernachten?

Für Familienbesuche soll das in Schleswig-Holstein (sowie in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Berlin) möglich sein. Das gilt nach Angaben von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) für alle gewerblichen Beherbergungsbetriebe, also auch für Ferienwohnungsvermieter, die dafür ein Gewerbe angemeldet habe. Private Ferienwohnungen dürfen nicht vermietet werden. Ganz genau soll das mit dem neuen Erlass, der ab dem 21.12. gilt, geregelt werden. Touristische Übernachtungen sind aber deutschlandweit noch mindestens bis zum 10. Januar verboten.

Darf ich an Silvester nach Dänemark reisen?

Das ist theoretisch möglich, auch wenn die Landesregierung von nicht unbedingt notwendigen Reisen abrät. Wer als Schleswig-Holsteiner nach Dänemark einreist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Weil Dänemark als Riskogebiet gilt, müssen die Reisenden bei der Rückkehr nach Schleswig-Holstein in Quarantäne. Ein erneuter negativer Corona-Test kann die Quarantäne-Dauer auf fünf Tage verkürzen. In Dänemark selbst sind Ansammlungen von mehr als 10 Personen auch im privaten Raum verboten.

Kann ich mit der Familie an Silvester oder Neujahr in einem Restaurant essen gehen?

Nein, Restaurants haben weiter geschlossen. Allerdings bieten viele Restaurants einen Abhol- oder Lieferservice an.

Darf ich an Silvester ein Feuerwerk machen?

Das ist noch nicht endgültig enschieden und wird vermutlich auch in den Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein unterschiedlich gehandhabt. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) appelliert an die Schleswig-Holsteiner, in diesem Jahr auf Knallkörper zu verzichten. In Kiel ist nach Angaben eines Stadtsprechers bislang kein allgemeines Böllerverbot geplant. Flensburg und Lübeck sind noch unentschlossen.

Darf ich um Mitternacht mit Nachbarn auf der Straße anstoßen?

Derzeit ist das erlaubt. Es dürfen allerdings insgesamt nur zehn Personen aus zwei Haushalten sein, da die Straße zum öffentlichen Bereich gehört. Auch der Mindestabstand muss eingehalten werden.

Werden Neujahrsgottesdienste in der Kirche stattfinden?

Ja, wenn auch in anderer Form als gewohnt. Generell sind Gottesdienste und andere rituelle Veranstaltungen auch an Silvester und Neujahr erlaubt, wenn nicht mehr als 100 Menschen teilnehmen. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen unbedingt eingehalten werden. Viele Gottesdienste werden deshalb draußen stattfinden. Genaue Auskunft gibt die Gemeinde vor Ort.

