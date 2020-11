Erste Tierparks in Schleswig-Holstein öffnen wieder Stand: 30.11.2020 08:49 Uhr Viele Tierparks in Schleswig-Holstein nutzen die Möglichkeit, ab heute wieder öffnen zu können. Weitere wollen in den nächsten Tagen nachziehen.

Der Vogelpark Niendorf, der Tierpark Neumünster, die Arche Warder und der Wildpark Eekholt öffnen schon heute wieder ihre Türen für Besucher. Normal ist aber dennoch kaum etwas, denn, wie auch vor dem "Lockdown light", gelten strenge Regeln für den Tierparkbesuch.

AUDIO: Tierparks dürfen für Besucher öffnen (1 Min)

Keine Restaurants, dafür Abstandsregeln

Pinguinen beim Fischfressen zuschauen fällt aus, Besucher dürfen Ziegen und Rehe nicht aus der Hand füttern oder nur eingeschränkt. Menschenansammlungen sollen verhindert werden. Affenhäuser und andere geschlossene Räume können die Besucher nicht anschauen und Restaurants bleiben zu. Zusätzlich gelten in den Tier- und Wildparks Besucherzahlgrenzen, Abstandsregeln und in einigen Bereichen auch die Maskenpflicht.

Noch in dieser Woche wollen unter anderem der Tierpark Gettorf und der Westküstenpark in St. Peter-Ording nachziehen. Nach Angaben von Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hätten die Parks in den Sommermonaten gezeigt, dass bei ausreichend Platz, die Regeln gut eingehalten werden könnten.

