Erste Reiserückkehrer lassen sich an Corona-Mobilen testen

Auf dem Parkplatz vor dem Terminal der Stena Line in Kiel steht das Corona-Mobil, ein Bus mit einem kleinen Vordach. Große Bilder von einem Virus sind aufgeklebt. Auf einem Aufsteller steht "PCR Test" sowie "Coronavirus/SARS-CoV-2 für Reiserückkehrer". Die Stena ist vor einer knappen Stunde eingelaufen und nach und nach kommen Passagiere zu dem Bus. Zwei Mitarbeiterinnen eines Labors nehmen Abstriche von den Reisenden. Dazu wandert jeweils ein Stäbchen erst in den Mund und dann in die Nase. "Nicht gerade das schönste Gefühl in der Nase", sagt ein junger Mann. Eine Familie, die gerade aus Holland kommt, macht ebenfalls den Test: "Bevor man Montag wieder zur Arbeit geht, ist es schön, Sicherheit zu haben."

Corona-Mobil für Reiserückkehrer Schleswig-Holstein Magazin - 31.07.2020 19:30 Uhr In Heide gelten aber Freitag wieder strengere Corona-Maßnahmen. Grund war der starke Anstieg an Infektionen in den letzten Tagen, durch Reiserückkehrer. Jetzt bittet die Stadt das nähere Umfeld zum Test.







Hygieneschutz wird groß geschrieben

Die Mitarbeiterinnen sind von oben bis unten in Schutzkleidung gehüllt, tragen eine spezielle Maske, Schutzbrille mit Visier, einen Einwegkittel und Handschuhe. Der Abstrich wird draußen unter dem Vordach genommen, und nach jedem Test wird alles desinfiziert. Je mehr Tests gemacht werden - so sagen die Mitarbeiter des Labors - desto besser können Corona-Herde entdeckt werden. Ein Corona-Mobil kann nach Angaben von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) bis zu 200 Tests am Tag umsetzen. Nach etwa 24 Stunden haben die Reiserückkehrer ihr Testergebnis.

Spontane Ärzte auch in Puttgarden

Nicht nur am Kieler Hafen steht eine Teststation, sondern auch am Lübecker Hafen, am Busbahnhof in Neumünster, in Ellund an der A7 an der Grenze zu Dänemark sowie in Puttgarden auf Fehmarn. Dort auf der Ostseeinsel kam der weiße Kleinbus um etwa 8.30 Uhr an, erste Testungen laufen. Dieser Testposten wird von einem Labor aus Geesthacht bestritten. Die Ärzte an Bord des Busses mussten nach Angaben eines NDR Reporters ziemlich spontan sein, da sie erst gestern von ihrem Einsatz erfahren haben.

Tests sind kostenlos und freiwillig

Die Tests für die Reiserückkehrer sind kostenlos. Wie viele Urlauber das freiwillige Angebot annehmen, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Schleswig-Holstein hat noch eine Woche Sommerferien. Garg hatte am Donnerstag betont, dass Rückkehrer aus Risikogebieten bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses in Quarantäne gehen und sich beim Gesundheitsamt melden müssen. Andernfalls drohe ein Bußgeld. Im Land insgesamt seien mittlerweile 9.000 Tests am Tag möglich. Diese Kapazität werde etwa zur Hälfte ausgeschöpft, Tendenz steigend.

