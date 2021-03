Einzelhandel in SH mit erster Woche nach Lockdown zufrieden Stand: 12.03.2021 19:37 Uhr Der Einzelhandel freut sich über einen gelungenen Neustart nach dem Corona-Lockdown. Viele Innenstädte waren voll. Von "Shopping-Tourismus" will der Handelsverband Nord aber nicht sprechen.

Seit Montag haben die meisten Läden in Schleswig-Holstein wieder geöffnet - sehr zur Freude der Einzelhändler und Kunden. Der Handelsverband Nord spricht von einem positiven Neustart nach dem langen Winter-Lockdown. Vor allem in großen Shopping-Centern im Süden des Landes hatte es zu Beginn der Woche teils großen Andrang gegeben. Darunter waren auch viele Kunden aus Bundesländern, in denen die Geschäfte noch nicht uneingeschränkt geöffnet sind.

Handelsverband: Spielt keine Rolle, woher die Kunden kommen

Von Shopping-Tourismus könne man aber nicht sprechen, findet Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Sie verwies auf die maximal erlaubte Kundenanzahl je nach Größe der Geschäfte. "Von daher spielt es eigentlich keine Rolle, woher die Kunden kommen. Es darf nur eine gewisse Anzahl rein", sagte Petersen. Ihr Verband sei da "entspannt". Für Lübeck zum Beispiel hatte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) die Befürchtung geäußert, dass viele Hamburger die Lübecker Innenstadt überlaufen und so wieder für steigende Corona-Fallzahlen sorgen könnten.

Buchholz: Handel soll sich auf steigende Corona-Zahlen einstellen

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hatte Mitte der Woche an den Handel appelliert, bei den Planungen auf Nummer sicher zu gehen. Er forderte Einzelhändler auf, sich auf möglicherweise weiter steigende Corona-Zahlen einzustellen. Händler sollten sich mit Möglichkeiten zur digitalen Terminvereinbarung und Kontakterfassung auseinander setzen, so Buchholz.

Händler rechnen mit großem Andrang an diesem Wochenende

Nun müsse man sehen, was das Wochenende bringt, sagte ein Modehändler in Lübeck. Auch der Handelsverband Nord rechnet am Wochenende wieder mit volleren Läden. Man habe aber "die Erfahrung gemacht, dass die Kunden sehr wohl wissen, dass das auf sehr wackeligen Beinen steht", sagte Sprecherin Petersen. Abstände und Hygienekonzepte seien bislang gut eingehalten worden.

