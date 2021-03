Einzelhandel: In Kiel und Lübeck nur noch Click & Meet möglich Stand: 31.03.2021 18:26 Uhr Die Inzidenzen steigen. Und so hat die Landesregierung am Mittwoch über neue Corona-Regeln im Einzelhandel entschieden.

In Kiel und Lübeck ist wegen der aktuellen Corona-Lage ab Montag nur noch Click & Meet möglich. Auch in den Kreisen Steinburg, Neumünster, Herzogtum Lauenburg und Stormarn darf nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung in Geschäften eingekauft werden. Das kann laut Landesregierung auch auf Zuruf vor der Tür geschehen. Dabei darf nicht mehr als eine Person pro 20 Quadratmeter im Laden sein. Vor dem Einkauf muss der Kunde seine Kontaktdaten hinterlegen. Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen dürfen nur nach vorheriger Terminreservierung betreten werden.

Kiels OB befürchtet Verlagerung in die Umlandgemeiden

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (beide SPD) hatten das Gesundheitsministerium laut einer Mitteilung darum gebeten, den Einzelhandel in Kiel auch nach Ostern geöffnet zu lassen. Das sei aber vom Ministerium abgelehnt worden. Zur Begründung teilte Kämpfer mit, "dass die Umstellung auf Click & Meet unweigerlich dazu führen würde, dass sich viele Familien in der schul- und oft arbeitsfreien Osterferienzeit in andere Kreise zum Einkaufen und zur Freizeitgestaltung begeben würden." Das hätte zur Folge, dass sich die Kundschaft in die Umlandgemeinden verlagere, was nicht zu einer Absenkung des Infektionsrisikos führe, so Kiels Oberbürgermeister.

Einzelhandel in Regionen mit geringerer Inzidenz bleibt geöffnet

In Nordfriesland, Plön, Dithmarschen, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg bleibt der Einzelhandel geöffnet. Dabei kann auf den ersten 800 Quadratmetern ein Kunde je zehn Quadratmeter bedient werden. Ab 800 Quadratmetern Fläche darf eine Person pro 20 Quadratmetern einkaufen.

Die Regelungen für die genannten Kreise gelten ab Montag, 5. April bis einschließlich 11. April

Einzelhandel schließt in Flensburg, Pinneberg und Segeberg

In der Stadt Flensburg sowie den Kreisen Pinneberg (mit Ausnahme von Helgoland) und Segeberg schließt der Einzelhandel, ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Die Ausgabe von bestellten Waren ist zulässig (Click & Collect), sofern die Kunden geschlossene Räume nur einzeln betreten oder die Ausgabe außerhalb geschlossener Räume erfolgt. Das Betreten von Läden und von Wochenmärkten ist nur durch eine Person pro Haushalt gestattet. Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen schließen.

Für die Stadt Flensburg und die Kreise Pinneberg und Segeberg gilt außerdem:

Bei privaten Zusammenkünften dürfen sich Personen eines gemeinsamen Haushaltes nur mit einer weiteren Person treffen (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit), dies gilt im privaten und im öffentlichen Raum

Dienstleistungen mit Körperkontakt sind nur zulässig, wenn der Kunde eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vom selben Tag oder vom Vortag in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegt oder vor Ort einen Test durchführt. Dies gilt nicht für medizinisch notwendige und pflegerisch notwendige Dienstleistungen sowie für die Haupthaar- und Nagelpflege

Sport ist nur wie folgt zulässig: allein oder gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person, außerhalb geschlossener Räume ohne Körperkontakt in festen Gruppen von bis zu fünf Kindern unter 14 Jahren unter Anleitung einer Übungsleiterin oder eines Übungsleiters

Theoretischer Unterricht von Fahrschulen ist nur als Fernunterricht möglich

Bei Präsenzangeboten der Kinder- und Jugendhilfe wird die Gruppengröße auf fünf Personen begrenzt

Hundeausbildung ist nur noch für Gruppen mit bis zu fünf Personen möglich.

Die Maßnahmen für Flensburg, Pinneberg und Segeberg treten am 1. April in Kraft. Die Erlasse zu den Regelungen hat die Landesregierung online gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2021 | 18:00 Uhr