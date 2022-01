Eckernförde: Gastronomen protestieren gegen Corona-Maßnahmen Stand: 31.01.2022 17:55 Uhr Viele Betriebe in der Gastronomie kämpfen. Grund sind nach eigenen Angaben die Corona-Maßnahmen, auf die sich Hotels, Gaststätten, Imbisse und Bars seit Beginn der Pandemie immer wieder aufs Neue einstellen müssen.

Unter dem Motto "Schluss mit der Salami-Taktik" sind am Montagnachmittag etwa 100 Gastronomen der Eckernförder Bucht auf dem Rathausmarkt in Eckernförde zusammen gekommen. Zu dem Protest gegen die Corona-Auflagen hatte der Ortsverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) aufgerufen.

Frank Dreves, Vorsitzender des Dehoga-Ortsverbands, kritisiert, dass die Corona-Maßnahmen scheibchenweise gekommen seien: "Erst mussten sich Gastronomen mit Lockdowns rumschlagen, dann die 2G-, später die 2G-Plus Regelung mit Kontrolle der aktuellen Testnachweise, dann eine Sperrstunde um 23 Uhr und so weiter." Für alle würde das einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, während gleichzeitig viel weniger Gäste kämen und der Umsatz sinke. Nach Angaben von Dreves haben die Landgasthöfe im Bereich Eckernförder Bucht alle eine unfreiwillige Winterpause eingelegt.

Oft keine finanzielle Unterstützung

Der Dehoga-Ortsverband wollte mit der Demo zeigen, dass die Betriebe nicht mehr können. Das liegt laut Dreves zum Beispiel daran, dass es Überbrückungshilfen aktuell nur dann gibt, wenn der Umsatz um mehr als 30 Prozent zurückgegangen ist. Viele Gastronomen in der Eckernförder Bucht würden aber knapp darunter liegen und deshalb keine Unterstützung bekommen.

Die Forderung der Demonstranten an die Politik in Schleswig-Holstein war deshalb deutlich zu erkennen: "Hebt sofort alle Verordnungen für die Gastronomie auf oder schließt die Betriebe sofort bei einem Ausgleich von 100 Prozent der Gehalts- und Fixkosten plus einem angemessenen Unternehmerlohn."

Buchholz kündigt Lockerungen an - unter Voraussetzungen

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz zeigte Verständnis für die Gastronomen - mit Einschränkungen: "Ich kann zwar den Unmut verstehen, muss aber trotzdem sagen, dass in einer Pandemie-Bekämpfung nach wie vor gilt, dass in einem geschlossenen Raum, in dem die Menschen eben keine Maske tragen können andere Regelungen gelten müssen, als im Einzelhandel."

Deshalb seien die Maßnahmen derzeit angemessen, solange nicht geklärt sei, ob es durch die aktuell hohen Infektionszahlen nicht doch noch zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommen könne. Buchholz sagte aber zu: "Wenn wir wissen, dass das nicht der Fall ist, sind Lockerungsmaßnahmen aus meiner Sicht unerlässlich."

