Stand: 06.05.2020 08:19 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Dritter Monat ohne Kita-Beiträge

Die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP sowie die SPD haben sich auf einen dritten Monat ohne Kita-Beiträge für die Eltern in Schleswig-Holstein in der Corona-Krise geeinigt. Das hat FDP-Fraktionschef Christopher Vogt mitgeteilt. Bislang waren zwei Monate ohne Kita-Beitrag beschlossen gewesen, die Sozialdemokraten hatten zuletzt eine Ausweitung auf drei Monate gefordert. Die Kosten für die fehlenden Beiträge fließen in den zweiten Nachtragshaushalt mit ein. Morgen (7.5.) will das Parlament die Mittel des Corona-Pakets auf eine Milliarde Euro verdoppeln.

Nachtragshaushalt wird aufgestockt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.05.2020 18:00 Uhr Autor/in: Anja Seligmann Eltern brauchen nun drei Monate keine Kita-Beiträge zahlen. Das Geld dafür will soll in den Nachtragshaushalt eingestellt werden. Darüber wird am Donnerstag beraten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Beratungen zum Nachtragshaushalt am Donnerstag

Die Landesverfassung erlaubt in Notsituationen trotz Schuldenbremse bei einer Zwei-Drittel-Mehrheit die Aufnahme neuer Schulden. Die SPD hat laut Vogt ihre Zustimmung zum Nachtragshaushalt signalisiert. Verständigt habe sich die Koalition mit den Sozialdemokraten auf ein Paket über 63 Millionen Euro. Neben 25 bis 30 Millionen Euro für die Kitas seien darin auch zehn Millionen Euro für die Ganztagsbetreuung und 15 Millionen Landesgeld für den Ausbau des digitalen Lernens enthalten. Für digitales Lernen enthalte das Land zudem gut 17 Millionen Euro vom Bund.

Weitere Informationen Eltern sollen Kita-Geld erstattet bekommen Die Kommunen in Schleswig-Holstein sollen aus dem Corona-Soforthilfeprogramm unterstützt werden. Sie bekommen 50 Millionen Euro vom Land. Damit sollen Kitabeiträge an Eltern zurückerstattet werden. mehr Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein steigt weiter an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2020 | 18:00 Uhr