Dänemark verschärft Corona-Regeln erneut Stand: 19.11.2021 16:36 Uhr Zwei Monate lang kam Dänemark ganz ohne Corona-Regeln aus. Damit ist zwar seit einer Woche Schluss, doch die neuen Maßnahmen bleiben moderat, zumal die Impfquote weiterhin höher als in Deutschland liegt.

Die dänische Regierung hat heute zum zweiten Mal ihren Kurs leicht korrigiert. Mit einer aktuellen Inzidenz von etwa 450 wachsen in Dänemark die Sorgen. Auf diesem Niveau liegt auch das süddänische Grenzland. Mit einer Hospitalisierungsrate von weniger als 1 steht Dänemark aber trotzdem weiter deutlich besser da als sämtliche deutschen Bundesländer.

200 Schulen mit Corona-Fällen

Trotzdem reagiert die Regierung in Kopenhagen: Generell soll es mehr Tests geben, einmal wöchentlich jetzt auch für Grundschulkinder. Auf sie entfallen allein ein Viertel aller Neuinfektionen. Den Angaben zufolge gibt es inzwischen mehr als 200 Schulen, an denen es mehrere Corona-Fälle gibt. Eine Maskenpflicht ist aber weiterhin nicht geplant. Seit mittlerweile einer Woche werden in Dänemark 3G-Nachweise in Restaurants und bei Großveranstaltungen verlangt.

