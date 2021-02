Dänemark hat 13 kleine Grenzübergänge geschlossen Stand: 20.02.2021 11:24 Uhr Dänemark hat seit Mitternacht 13 kleine Grenzübergänge aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen in Flensburg geschlossen. Auch Flensburgs Oberbürgermeisterin drängt auf stärkere Kontrollen.

Wie das Justizministerium in Kopenhagen am Freitag bekannt gab, werden an den übrigen Grenzübergängen die Kontrollen wesentlich verschärft. Die Maßnahme sei nötig, um neue Infektionsketten aus dem Land fernzuhalten, sagte Justizminister Nick Haekkerup. Wer aktuell nach Dänemark einreisen will, muss seit Mittwoch einen negativen Corona-Test vorlegen, der maximal 72 Stunden alt ist.

Lange fordert ein Gleichziehen

Wer dagegen bisher von Dänemark nach Deutschland fährt, wird eher selten an der Grenze kontrolliert. Bei der Ratsversammlung in Flensburg am Donnerstagabend betonte Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) deshalb, dass sie sich zusammen mit der Landesregierung beim Bund für Grenzkontrollen einsetzen wolle. Auch der Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg Wolfgang Buschmann (parteilos) unterstütze das Vorhaben, "weil wir dringend ein Gleichziehen brauchen und ein höheres Kontrollverhalten", so Lange.

