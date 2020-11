Dänemark-Urlaub: Mit dem Schnelltest über die Grenze Stand: 29.11.2020 13:27 Uhr Vielleicht doch noch in den nächsten Wochen Urlaub machen in Dänemark? In Handewitt gibt es nun einen Ort für Schnelltests. Die Möglichkeit dazu haben bis jetzt nur Schleswig-Holsteiner.

Am Einkaufscenter Scandinavian Park in Handewitt - nahe der A7 kurz vor der Grenze - steht ein Container des dänischen Rettungsdienstes Falck. Zwischen Tankstelle und Einkaufszentrum ist er aufgebaut - und hier sollen nun Schleswig-Holsteiner die Möglichkeit bekommen, einen Corona-Schnelltest zu machen, bevor sie ihren Urlaub in Dänemark antreten. Das teilte das dänische Generalkonsulat in Flensburg mit. Wer einen solchen Test machen möchte, muss sich laut dänischem Ferienhausverband vorher im Internet einen genauen Termin für den Test reservieren.

Testergebnis nach 15 Minuten da

Eigentlich sollte laut Ankündigung bereits an diesem Wochenende getestet werden, doch nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein war der Container am Sonntag kurz vor Mittag noch geschlossen. Dennoch können Interessierte jetzt schon Tests im Fünf-Minuten-Takt buchen. Ein Test kostet 40 Euro. Ist er negativ - das Ergebnis soll bereits nach 15 Minuten vorliegen -, darf der oder die Getestete aus Schleswig-Holstein ins Nachbarland einreisen. Auf seiner Internetseite teilt der Rettungsdienst Falck weitere Informationen mit.

Bei Rückreise in Quarantäne

Die Sensitivität des Schnelltests mit Nasenabstrich soll bei mehr als 93 Prozent liegen. Allerdings gilt ganz Dänemark weiterhin als Risikogebiet. Bei der Rückreise müssen sich die Urlauber also zu Hause in Schleswig-Holstein melden und in Quarantäne gehen. Bei einem weiteren negativen Test kann sich die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen. Bleibt abzuwarten, wie viele Schleswig-Holsteiner diese neue Möglichkeit des Schnelltests, die mit Mühe und einigen Kosten verbunden ist, wahrnehmen und die Weihnachtsferien in Dänemark verbringen werden.

