Stand: 08.04.2020 08:41 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Coronavirus in Wentorfer Altenheim: Drei Senioren sterben

Drei Bewohner eines Alten- und Pflegeheims in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstagabend bekannt gegeben. Die Senioren lagen seit vergangener Woche im Krankenhaus, ihr Zustand habe sich immer weiter verschlechtert.

Drei Bewohner aus einem Wentorfer Alten- und Pflegeheim sind gestern an den Folgen des Corona-Viruses gestorben. 16 Senioren befinden sich aktuell noch in der Pflegeeinrichtung. 13 von Ihnen wurden bisher positiv auf Covid-19 getestet.







Bisher weitere 13 Corona-Tests positiv

Die anderen knapp 20 Bewohner in dem Heim wurden bereits auf Corona getestet. Die ersten 13 Ergebnisse waren laut Kreis positiv. Was bei den anderen sieben Tests herausgekommen ist, ist noch nicht bekannt. Weitere Fälle könnten daher nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Seit zwei Wochen hat die Institution mit dem Corona-Virus zu kämpfen. Der Kreis Herzogtum Lauenburg hatte damals die kommissarische Leitung übernommen und die Bewohner in Zimmer-Quarantäne gesetzt. Wie das Virus in die Einrichtung gelangt ist, ist bislang unklar.

Altenheime im Umkreis von Hamburg haben Probleme

In Schleswig-Holstein sind vor allem Pflegeeinrichtungen in den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg vom neuartigen Coronavirus betroffen. "Eine mögliche Erklärung wäre, das beide genannten Kreise an Hamburg grenzen, das aufgrund der Schneeferien viele Reiserückkehrer hatte, die zum Teil auch in den angrenzenden Kreisen wohnen", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

