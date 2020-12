Coronavirus in SH: Impfen mit Termin ab heute Stand: 29.12.2020 08:35 Uhr In Schleswig-Holstein sind am Sonntag die ersten Impfungen gegen das Coronavirus verteilt worden. Am Montag kamen weitere 14.000 Dosen an.

Seit Sonntag sind zehn mobile Teams im Land unterwegs und impfen zunächst vor allem Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und in Pflegeheimen. Mit einer Lieferung von mehreren Tausend Impfdosen gehen die Corona-Schutzimpfungen weiter. Von heute an können sich die ersten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner einen Impftermin telefonisch oder online für die landesweiten Impfzentren holen.

AUDIO: SH-Gesundheitsminister Garg: Sonderrechte für Geimpfte "nicht vorstellbar" (5 Min)

Termine übers Telefon oder Webseite möglich

Allerdings können sich die Menschen nicht bei den Städten, Gemeinden, Ämtern und Kreisen für die Corona-Impfungen anmelden. Dafür hat die Landesregierung die zentrale Impfhotline des Bundesgesundheitsministeriums 116 117 und die Webseite www.impfen-sh.de bereitgestellt. Dort wird es entsprechend der Priorisierung der Ständigen Impfkommission ein Anmeldeverfahren geben, bei dem die Voraussetzungen abgefragt werden - zum Beispiel das Geburtsdatum, wenn es um das Alter geht. Entsprechende Dokumente zum Nachweis - wie der Personalausweis - sind dann beim Impftermin vorzulegen.

Pflegekräfte, die für stationäre Pflegeeinrichtungen oder für ambulante Pflegedienste arbeiten sowie Mitarbeitende von Rettungsdiensten und Menschen, die älter als 80 Jahre sind, können sich zuerst impfen lassen. Menschen über 80 Jahre, die zu Hause betreut werden und die Impfzentren nicht aufsuchen können, werden zu einem späteren Zeitpunkt geimpft - anders sei es in der Praxis nicht möglich, so das Gesundheitsministerium.

Abgestuftes Verfahren für die Impfung

Die Impfung ist für die Menschen kostenlos, unabhängig von der Krankenversicherung - die Kosten übernimmt der Bund. Wer allgemeine Fragen klären will, kann sich an das Bürgertelefon unter (0431) 797 000 01 wenden - oder per E-Mail an corona@lr.landsh.de.

Die Impfung wird der Bevölkerung in einem abgestuften Verfahren zugänglich gemacht: Um die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen, hat die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Priorisierung empfohlen. Dabei stehen Personal in medizinischen Einrichtungen (*) und Personen mit Vorerkrankungen (**) im Vordergrund. Das Robert Koch Institut hat folgende Tabelle veröffentlicht, in der die Stufen der Impfpriorisierung dargestellt sind. Das Land hat angekündigt, die Bevölkerung durch Presseinformationen und in den Sozialen Medien zu informieren, welche Gruppe wann an der Reihe ist.

Stufe 1 Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen

Personen im Alter von ≥ 80 Jahren

Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen*

Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen*

Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege

Andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern Stufe 2 Personen im Alter von ≥ 75 - 79 Jahren

Personal mit hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen*

Personen mit einer Demenz oder geistigen Behinderung in Institutionen

Tätige in der ambulanten oder stationären Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung

Personen mit Down-Syndrom (Trisomie 21) Stufe 3 Personen im Alter von ≥ 70 - 74 Jahren

Personen nach Organtransplantation

Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko**

Bewohnerinnen und Bewohner und Tätige in Gemeinschaftsunterkünften

Enge Kontaktpersonen von Schwangeren

Enge Kontaktpersonen bzw. Pflegende von Personen mit hohem Risiko

Personal mit moderatem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen* und in Positionen, die für die Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur besonders relevant sind

Teilbereiche des ÖGD Stufe 4 Personen im Alter von ≥ 65 - 69 Jahren

Personen mit Vorerkrankungen mit moderat erhöhtem Risiko** und deren engste Kontaktpersonen

Personal mit niedrigem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen*

Lehrerinnen und Lehrer

Erzieherinnen und Erzieher

Personen mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen Stufe 5 Personen im Alter von ≥ 60 - 64 Jahren

Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen

Beschäftigte im Einzelhandel

Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit mit erhöhtem Expositionsrisiko

Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur Stufe 6 Alle übrigen Personen im Alter von < 60 Jahren

Weitere Lieferungen von Impfdosen in den kommenden Tagen

Laut Gesundheitsministerium in Kiel wird bis Jahresende mit insgesamt rund 48.000 Impfdosen gerechnet. Ab Jahresende stehen Schleswig-Holstein laut dem Mainzer Unternehmen Biontech gemäß Bevölkerungsanteil wöchentlich 24.375 Impfdosen zu. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat zu einer großen Beteiligung aufgerufen, um sich und die Gesundheit anderer zu schützen. Außerdem machte der CDU-Politiker zum Jahreswechsel Hoffnung in der Corona-Krise.

Weitere Informationen Impfstart in SH: Günther appelliert, sich impfen zu lassen Erste mobile Impfteams sind in Alten- und Pflegeheimen unterwegs - laut Günther möglicherweise ein entscheidender Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. mehr

"Mit den neuen Impfstoffen können wir jetzt den langen Weg aus der Pandemie beginnen und Schritt für Schritt ein Stück Alltag ohne Einschränkungen zurückgewinnen, die Geschäfte öffnen, Essen gehen, Gäste im Norden wieder willkommen heißen», erklärte der CDU-Politiker am Montag. Er sei zuversichtlich, dass mit einer hoffentlich letzten Kraftanstrengung wieder deutlich niedrigere Infektionszahlen erreicht werden können.

Impfzentren gehen Anfang Januar an den Start

Ab 4. Januar nehmen die 29 Impfzentren im Land planmäßig ihre Arbeit auf. Zunächst soll ein Impfzentrum pro Kreis und kreisfreier Stadt in Betrieb gehen: Laut Landesregierung sind die ersten 15 Einrichtungen startklar. Den Angaben nach werden die Öffnungszeiten grundsätzlich in Abhängigkeit vom zur Verfügung stehenden Impfstoff festgelegt, im Idealfall soll ein Betrieb von zehn Stunden an sieben Tagen in der Woche - mit Ausnahme von Feiertagen - möglich sein.

Die folgende Karte zeigt die geplanten Standorte. Weitere Informationen dazu gibt es auf der entsprechenden Internetseite des Landes. Wenn Sie die Standorte antippen oder anklicken, erfahren Sie die genaue Adresse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.12.2020 | 12:00 Uhr