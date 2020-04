Stand: 15.04.2020 12:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Coronavirus: Drei Heim-Bewohner in Kiel gestorben

In Kiel sind drei Bewohner eines Heims für Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Nach Angaben der Diakonie Schleswig-Holstein starben die Betroffenen in einem Kieler Krankenhaus. Laut Diakonie-Sprecher Friedrich Keller handelt es sich bei den Verstorbenen um zwei 70 und 74 Jahre alte Frauen und einen 77 Jahre alten Mann. Sie lebten im Propst-Kraft-Haus auf dem Waldhof, einer Einrichtung der Marie-Christian-Heime in Kiel. Sie gehörten zu 17 der insgesamt 45 Bewohner, bei denen in den vergangenen drei Wochen Corona-Infektionen festgestellt wurden. Die Einrichtung steht seitdem unter Quarantäne.

Auch zwei Mitarbeiter der Einrichtung infiziert

"Für die Bewohner bedeuten die Todesfälle einen besonders harten Einschnitt", sagt Friedrich Keller. "Das sind Menschen, die sehr stark psychisch und seelisch vorbelastet sind und natürlich mit solchen Nachrichten noch schwerer umgehen können als andere Menschen", so der Diakonie-Sprecher. Aber natürlich würde jede Einrichtung unter solchen Vorfällen leiden und trauern. Laut Keller sind auch zwei der insgesamt 28 Mitarbeiter der Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert. Unter besonderen Auflagen arbeiten die Beschäftigten weiter.

