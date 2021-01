Corona und Schule: Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter? Stand: 04.01.2021 07:47 Uhr Die Bundesländer wollen heute klären, wie es in den kommenden Wochen mit dem Schulunterricht weitergeht. Die derzeitigen Regelungen von Bund und Ländern sind bis Ende der Woche befristet

Einen Tag vor dem Gespräch der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder wollen sich heute die Kultusminister der Länder in der Schulfrage abstimmen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, angesichts des Infektionsgeschehens und der unsicheren Datenlage sei sie skeptisch, ob Schulöffnungen und damit Präsenzunterricht zum 11. Januar möglich sein werden. Jetzt komme es darauf an, die Fortschritte des digitalen Lernens auszuschöpfen, so Prien.

Prien: Wollen viele Schüler im Präsenzunterricht unterrichten

Die Ministerin betonte, es bleibe grundsätzlich aber ein Ziel, möglichst viele Schüler im Präsenzunterricht zu unterrichten - sobald dies verantwortbar sei. In der Kultusministerkonferenz werde man darüber beraten und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden.

Debatte um Schulunterricht

Prien hatte immer wieder betont, dass es Ziel ist, die Schulen als ersten gesellschaftlichen Bereich wieder zu öffnen. Spätestens am Mittwoch werde Schleswig-Holstein darüber informieren, wie es im Land weitergeht, sagte sie. Nach aktuellem Stand beginnen die Schulen in Schleswig-Holstein am Donnerstag und Freitag mit Distanzunterricht.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) rief in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" zur Vorsicht auf. Eine Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht sei derzeit nicht vorstellbar. Dies könne man nicht nur nach Gesichtspunkten des Infektionsschutzes entscheiden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte, den Lockdown in den Schulen um mindestens eine Woche zu verlängern.

AUDIO: Prien sieht normalen Schulbeginn kommende Woche skeptisch (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2021 | 07:00 Uhr