Corona und Schule: Prien setzt erst einmal auf Distanzunterricht Stand: 04.01.2021 12:35 Uhr Die Bundesländer wollen heute klären, wie es in den kommenden Wochen mit dem Schulunterricht weitergeht. Die derzeitigen Regelungen von Bund und Ländern sind bis Ende der Woche befristet

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) geht davon aus, dass nach dem 11. Januar die Schulen im Norden nicht öffnen. "Zunächst mal verlängern wir die Ferien nicht, sondern wir gehen jetzt in Distanzunterricht", sagte sie heute im Deutschlandfunk. "Jetzt, zu einem Zeitpunkt, in dem die Datengrundlage so ungewiss ist, in dem wir tatsächlich nicht wissen, ob der Lockdown erfolgreich ist, und wo wir auch nicht wissen, welche Auswirkungen die neuen Virusvarianten B.1.1.7 aus England unter anderem haben, können wir die Schulen nicht verantwortlich öffnen", sagte die Ministerin vor der Schalte der Kultusministerkonferenz (KMK). Die Ministerin betonte, es bleibe grundsätzlich aber ein Ziel, möglichst viele Schüler im Präsenzunterricht zu unterrichten - sobald dies verantwortbar sei.

AUDIO: Präsenz-Unterricht in Schulen: Prien äußert sich skeptisch (1 Min)

Dienstag folgt Beratung über Lockdown-Verlängerung

In der Kultusministerkonferenz (KMK) sprechen die Bildungsministerinnen und Bildungsminister der Länder heute darüber, wie es mit den Schulen weitergehen soll. Sie geben dann ihre Empfehlung für den Umgang mit den Schulen ab. Am Dienstag beraten die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns.

Verschiebung von Ferien soll diskutiert werden

Nach aktuellem Stand beginnen die Schulen in Schleswig-Holstein am Donnerstag und Freitag mit Distanzunterricht. Offen ist noch, ob und in welchem Umfang es nach den Weihnachtsferien Präsenzunterricht geben wird. Spätestens am Mittwoch werde Schleswig-Holstein darüber informieren, wie es im Land weitergeht, sagte Prien. Auf die Frage, ob man die Weihnachtsferien jetzt um zwei oder drei Wochen verlängern und die Zeit dann von den Sommerferien abknapsen sollte, antwortete Prien ablehnend. "Aber über die Frage der Verschiebung von Ferien wird man natürlich im Einzelfall diskutieren müssen, auch über die Verschiebung von Prüfungsterminen, das ist in einzelnen Bundesländern ja auch bereits erfolgt." Es gehe jetzt darum, die Fortschritte des digitalen Lernens auszuschöpfen, so Prien.

Landeselternbeirat: Arbeitsblätter reichen nicht aus

Claudia Pick vom Landeselternbeirat der Gymnasien sieht genau dort Nachholbedarf. Es reiche nicht aus, die Schüler zu Hause mit Arbeitsblättern zu versorgen. "Es hat natürlich eine Optimierung des Distanzunterrichts stattgefunden, aber nicht in allen Bereichen und vor allem nicht bei jedem Schüler und an jeder Schule. Es ist auch sehr Lehrkräfteabhängig, wie sie Distanzuntericht ausgebaut haben", sagte Pick. Das bereitet der Landeselternvertreterin vor allem mit Blick auf die Abitur-Abschlussklassen große Sorgen.



Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Astrid Henke, sagte, es sei der richtige Weg, die Entwicklung der Infektionszahlen zu beobachten und später über Präsenzuntericht zu entscheiden.

Debatte um Schulunterricht

Im Deutschlandfunk räumte Prien Versäumnisse bei der Digitalisierung an den Schulen ein. "Wir hätten in Deutschland sicherlich 10 bis 15 Jahre früher beginnen müssen mit der Digitalisierung der Schulen, aber man kann das eben nicht alles innerhalb weniger Monate nachholen." Das brauche seine Zeit.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) rief in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" zur Vorsicht auf. Eine Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht sei derzeit nicht vorstellbar. Dies könne man nicht nur nach Gesichtspunkten des Infektionsschutzes entscheiden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte, den Lockdown in den Schulen um mindestens eine Woche zu verlängern.

