Stand: 26.08.2020 13:03 Uhr

Prien: Bildung hat in Corona-Pandemie höchste Priorität

Vor zweieinhalb Wochen hat in Schleswig-Holstein wieder die Schule begonnen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat nun erneut eine positive Zwischenbilanz gezogen. In einer Regierungserklärung im Landtag verteidigte sie ihren Kurs: Die Entscheidung, so viel Präsenzunterricht wie möglich abzuhalten, sei richtig gewesen. Bildung habe höchste Priorität in der Corona-Pandemie, so Prien. Sie gehöre zu den wichtigsten Lebensbereichen, die man jetzt gemeinsam schützen und offenhalten müsse. Jeden Tag sei an mehr als 98 Prozent der Schulstandorte ein geregelter Präsenzunterricht für alle Schüler möglich, so Prien.

Prien zieht positive Bilanz der ersten Schulwochen NDR 1 Welle Nord - 26.08.2020 11:00 Uhr Autor/in: Gill, Constantin Die Entscheidung, so viel Präsenzunterricht wie möglich abzuhalten, sei richtig gewesen - das sagte Bildungsministerin Prien in einer Regierungserklärung im Landtag.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Prien ruft Opposition zur Zusammenarbeit auf

Die Ministerin verteidigte sich auch gegen Kritik der Opposition und rief zur Zusammenarbeit auf. "Ich weiß, die Pandemie zehrt an uns allen. Überstunden und Erschöpfung bei den einen, Sorgen um die eigene Existenz bei den anderen. Wir alle haben mit der Situation zu kämpfen." Ihre Regierungserklärung sei deshalb auch ein Signal an die Opposition: "Ich strecke Ihnen meine Hand aus, mit dem Wunsch, die Dinge gemeinsam und sachorientiert anzugehen." Die Menschen, so Prien, bräuchten Sicherheit, Vertrauen, Verlässlichkeit und Pragmatismus.

Prien: Freistellung geht auf Kosten des Unterrichts

Angesichts von Kritik daran, dass viele Lehrer trotz ärztlicher Atteste nicht vom Präsenzunterricht befreit wurden, sagte Prien, die Regierung halte sich an Recht und Gesetz: Sie könne Lehrkräfte nicht anders behandeln als Polizeibeamte oder Busfahrer. "Wir tragen dabei eine besondere Verantwortung", sagte Prien. "Denn jede Freistellung vom Präsenzunterricht geht auf Kosten der Unterrichtsversorgung."

Schule: Schwieriger Regelbetrieb in Corona-Zeiten Schleswig-Holstein Magazin - 17.08.2020 19:30 Uhr Schwieriger Regelbetrieb: Die dänische Schule in Flensburg-Mürwik ist wegen eines Corona-Falls vorübergehend geschlossen. Die Gemeinschaftsschule Heide-Ost ist geöffnet, trotz Corona-Fälle.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Maskenpflicht: Opposition spricht von einem Schlingerkurs

Kritik kommt von der Opposition, die Prien einen Schlingerkurs unter anderem bei der Maskenpflicht vorwirft - zu Lasten der an Schule Beteiligten. SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat warf der CDU-Politikerin vor, Führung und Verantwortung würden nicht stimmen und nannte als Kritikpunkte das Hin und Her bei der Maskenpflicht, die Präsenzpflicht für Lehrer aus Risikogruppen und volle Schulbusse. Habersaat dankte Prien für "die ausgestreckte Hand" und sagte dazu: "Wir ziehen nicht die persönliche Integrität in Zweifel, sondern das, was aus unserer Sicht ihre falsche Politik ist."

AfD: Corona ist keine ernsthafte Gefahr für Schüler

Auch die AfD sprach von einem Hin und Her in den vergangenen Wochen und beklagte, dass es keine klare Antwort gebe, wie es mit Schule weitergeht. Für eine Maskenpflicht an Schulen gebe es keine relevanten medizinischen Gründe. Corona bedeute keine ernsthafte Gefahr für Schüler, sagte Frank Brodehl von der AfD. Jette Waldinger-Thiering vom SSW warf der Ministerin vor, sie habe beim Thema Maskenpflicht Verantwortung abgegeben statt klare Vorgaben zu machen und damit Chaos ausgelöst. Die Schulen bräuchten keine zögerliche Zurückhaltung.

Die regierungstragenden Fraktionen verwiesen auf die Herausforderungen in der Pandemie, bemängelten fehlende eigene Vorschläge der SPD und nannten die schrillen Töne der Opposition unangemessen.

Weitere Informationen Corona: Maskenpflicht an Schulen Seit Montag gilt für Schüler und Lehrer aller Jahrgänge eine Maskenpflicht. Eine entsprechende Verordnung hat die Landesregierung am Sonnabend erlassen. Sie gilt auch für den Hort. mehr Schule und Corona: Prien will mehr Kinderkranktage Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien spricht sich für mehr Kinderkranktage für berufstätige Eltern aus. Vor der bevorstehenden Erkältungssaison benötige man eine neue Regelung. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.08.2020 | 12:00 Uhr