Corona und Schule: Prien gibt Regierungserklärung ab

Die Situation an den Schulen in Schleswig-Holstein dominiert heute die erste Landtagssitzung nach der Sommerpause. Wie der Schulstart unter Corona-Bedingungen im Land war, dazu gibt Bildungsministerin Karin Prien am Vormittag im Landtag eine Regierungserklärung ab. Nach Einschätzung der CDU-Politikerin hat das neue Schuljahr angesichts der Corona-Bedingungen erfolgreich begonnen. Sie verwies darauf, dass bisher nur wenige Lerngruppen coronabedingt für kurze Zeit nicht an dem vor gut zwei Wochen wieder gestarteten Präsenzunterricht teilnehmen konnten.

Schule: Schwieriger Regelbetrieb in Corona-Zeiten Schleswig-Holstein Magazin - 17.08.2020 19:30 Uhr Schwieriger Regelbetrieb: Die dänische Schule in Flensburg-Mürwik ist wegen eines Corona-Falls vorübergehend geschlossen. Die Gemeinschaftsschule Heide-Ost ist geöffnet, trotz Corona-Fälle.







Maskenpflicht: Opposition spricht von einen Schlingerkurs

Kritik kommt von der Opposition, die Prien einen Schlingerkurs unter anderem bei der Maskenpflicht vorwirft. Erst hatte die Bildungsministerin lange eine Maskenpflicht an den Schulen abgelehnt, mittlerweile muss dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Davon ausgenommen sind die Klassenräume. Lars Harms vom SSW nannte es in Pandemie-Zeiten verantwortungslos, dass die Ministerin nicht von vornherein klare Regeln beim Thema Maskenpflicht an Schulen vorgegeben habe. Man müsse klare Ansagen machen, damit die Leute wüssten, woran sie sich zu halten haben, sagte Harms.

Opposition kritisiert Bildungsministerin Prien NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.08.2020 08:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick Wie war der Schulstart in Schleswig-Holstein unter Corona-Bedingungen? Die Opposition kritisiert Bildungsministerin Prien und wirft ihr einen Schlingerkurs unter anderem bei der Maskenpflicht vor.







SPD kritisiert Prien, Rückendeckung von der Koalition

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner nannte den bisherigen Kurs Priens komplett und generell unverantwortlich und ein "Stück aus dem Tollhaus". Sie sei erkennbar ihrem Amt nicht gewachsen. Klare Rückendeckung für Prien kommt von CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Er sagte, Schleswig-Holstein habe einen sehr, sehr guten Start ins neue Schuljahr hingelegt. Koch hält die öffentliche Diskussion um das Thema Masken für übertrieben, wie er sagt. Auch die FDP ist zufrieden mit dem Schulstart. Eka von Kalben (Grüne) ist ein wenig verhaltener bei dem Thema. Es wäre gut gewesen, am Anfang eine klare Regel zum Tragen von Masken zu haben, meinte sie.

