Corona in SH: Welche Quarantäne-Regeln gelten jetzt?

Sie müssen sich umgehend in häusliche Isolation begeben - egal ob sie geimpft, genesen oder ungeimpft sind. Bei positiven Ergebnissen aus Selbsttests oder Antigen-Tests in einem Testzentrum muss ein PCR-Test gemacht werden - dafür darf die Isolation kurzzeitig verlassen werden. Sollte der PCR-Test negativ ausfallen, kann die Isolation sofort beendet werden. Ansonsten gilt die Isolation für eine Dauer von zehn Tagen, kann aber auf sieben Tage verkürzt werden, wenn dann ein negatives PCR- oder zertifiziertes Antigen-Schnelltest-Ergebnis vorliegt.



Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen etc. dürfen aus der Isolation entlassen werden, wenn ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt sowie mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr aufgetreten sind.



Kinder und Jugendliche können nach fünf Tagen mit einem negativen PCR- und nach fünf Tagen mit einem zertifizierten Antigen-Schnelltest-Ergebnis wieder in Kita und Schule.