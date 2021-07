Corona in SH: Verliert der Inzidenzwert an Bedeutung? Stand: 12.07.2021 12:27 Uhr Das Robert-Koch-Institut plant einem Medienbericht zufolge neben den Inzidenzen künftig auch die Zahl derer, die im Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt werden, als Leitindikator einzuführen. In Schleswig-Holstein wird schon seit geraumer Zeit die Auslastung der Krankenhäuser berücksichtigt.

Die Inzidenzzahlen sind in Schleswig-Holstein weiterhin niedrig. Dass diese Zahlen aber nicht alleine ausschlaggebend sind, wenn es darum geht neue Maßnahmen festzulegen oder alte zu lockern, bestätigt das Gesundheitsministerium auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein.

Bei der Entscheidung, welche Maßnahmen getroffen werden, berücksichtige ein Team aus Experten immer auch die Situation in den Krankenhäusern. In Zukunft kommt es laut Ministerium darauf an, ob höhere Inzidenzen immer noch dazu führen, dass mehr Menschen im Krankenhaus landen. Es müsse außerdem abgewartet werden, wie sich die Delta-Variante ausbreitet.

Infektionsmediziner: Große Events nur für Geimpfte

Der Kieler Infektionsmediziner Helmut Fickenscher warnt allerdings davor, die Inzidenzwerte zu schnell nicht mehr zu beachten - dafür sei die Impfquote noch zu niedrig. Experten gehen davon aus, dass mindestens 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein muss, um die Ausbreitung von Corona zu blockieren. Zudem sieht Fickenscher Großveranstaltungen noch immer kritisch. Eine Möglichkeit wäre es aus seiner Sicht, große Events nur für Geimpfte anzubieten. Das würde auch die Impfbereitschaft erhöhen, so der Mediziner.

