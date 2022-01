Trotz hoher Inzidenz: Schule soll Montag wieder starten Stand: 06.01.2022 05:00 Uhr Am Montag sollen Tausende Schüler im Land wieder zurück in die Klassenzimmer. Ob es beim Präsenzunterricht bleibt, hängt davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt. Eltern und Bildungsgewerkschaft sorgen sich.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat ihren Standpunkt zum Thema Präsenzunterricht in den vergangen Tagen deutlich gemacht. "Die Schulen sollten das letzte sein, was noch einmal flächendeckend geschlossen wird", erklärte die CDU-Politikerin entschieden - trotz der steigenden Infektionszahlen. Sie sieht die Schulen zunächst gut gewappnet und so gehen ab Montag wieder Tausende Schüler im ganzen Land in zurück in die Klassenzimmer.

Priens Auffassung nach spricht für den Unterricht im Klassenzimmer, dass die Impfquote unter den Lehrkräften hoch ist und auch immer mehr Schüler sich impfen lassen. "Natürlich wollen wir eine ungehemmte Ausbreitung des Virus verhindern. Wir wollen Kindern und Jugendlichen aber auch einen Schulbesuch ermöglichen, der so normal wie möglich ist", meinte Prien. Das Bildungsministerium wolle die Corona-Lage an den Schulen genau beobachten.

Mehr Tests in den ersten Schulwochen

Nach wie vor gelten strenge Auflagen für den Schulbesuch. So müssen Lehrkräfte und Schüler seit Ende November dauerhaft eine medizinische Maske auf dem gesamten Schulgelände tragen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich außerdem mehrmals in der Woche einem Selbsttest unterziehen. In den ersten beiden Schulwochen im neuen Jahr (bis zum 23. Januar 2022) verlangt das Bildungsministerium sogar drei Tests in der Woche. Danach greift die alte Regelung mit zwei Tests pro Woche wieder.

Die Bildungsministerkonferenz unter der Vorsitzenden Prien tagte gestern ebenfalls. Die 16 Ministerinnen und Minister regen demnach an, die Quarantäneregeln für Schüler und das Schulpersonal zu überarbeiten. Außerdem schlagen sie vor, künftig auch bereits geimpfte oder genesene Personen zu testen.

Bildungsgewerkschaft kritisiert Präsenzunterricht

Trotzdem sorgen sich viele Eltern davor, dass sich das Coronavirus wegen der ansteckenderen Omikron-Variante nun in den Klassenzimmern rasant ausbreiten könnte. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bemängelte, dass die Landesregierung ausschließlich auf Präsenzunterricht setzt. Nach Ansicht der GEW-Vorsitzenden Astrid Henke mache es sich die Landespolitik damit zu einfach.

"Wenn wir die Infektionslage realistisch betrachten, wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als an machen Schulen oder gar Regionen in den Distanzunterricht zu wechseln", sagte Henke mit Blick auf die steigende Zahl an Coronavirusinfektionen in Schleswig-Holstein. "Für die Gesundheit von Lehrkräften und Schülern sei das mancherorts sicherlich klüger, das rechtzeitig zu tun, bevor sich erst viele anstecken oder in Quarantäne müssen."

