Mehr Präsenzunterricht an Schulen in SH Stand: 28.04.2021 16:30 Uhr Bei einer Inzidenz von unter 50 an drei aufeinanderfolgenden Tagen sollen ab dem 3. Mai alle Schüler in Schleswig-Holstein wieder Präsenzunterricht bekommen. Das hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bekannt gegeben.

In Regionen mit weniger als 100 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen sollen künftig alle Jahrgänge zumindest Wechselunterricht bekommen, sagte Prien heute Nachmittag. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 soll es an den Grundschulen Präsenz- und an den weiterführenden Schulen Wechselunterricht geben. Bei einer Inzidenz von unter 50 ist Prien zufolge überall Präsenzunterricht möglich. Die neuen Grenzwerte gelten jeweils drei Tage nach Überschreitung und fünf Tage nach Unterschreitung. "Damit erreichen wir, dass alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge auf jeden Fall ein Angebot im Wechselunterricht haben, solange die Inzidenz unter 100 liegt", sagte Prien. Selbstests sollen bei dieser Strategie eine zentrale Rolle spielen.

Prien zufrieden mit Teststrategie

Insgesamt zog die Ministerin ein positives Fazit der an den Schulen angelaufenen Teststrategie. Lediglich fünf Prozent der Eltern würden von der Ausnahmeregel Gebrauch machen und ihre Kinder zu Hause testen. Die Bereitstellung und Verteilung der Tests bezeichnete Karin Prien als eine Herausforderung.

