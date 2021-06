Impfpriorisierung aufgehoben - aber nicht überall Stand: 07.06.2021 07:54 Uhr Jeder Schleswig-Holsteiner kann ab heute beim Hausarzt oder Facharzt nach einem Corona-Impftermin fragen. Alter, Krankheit oder Beruf spielen ab sofort keine Rolle mehr.

Die Impfreihenfolge ist in Deutschland ab heute grundsätzlich aufgehoben. In den Impfzentren in Schleswig-Holstein bekommen allerdings vorerst weiter nur die Prioritätsgruppen eins bis drei eine Impfung, so hatte es das Gesundheitsministerium entschieden.

Auch der Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Schleswig-Holstein, Thomas Maurer, dämpfte mögliche Erwartungen. Es ändere sich zunächst nichts, sagte er. "Wir haben ja immer noch eine Liste von etlichen Hundert Patienten, die in der Priorisierung sind, und die werden wir natürlich als erstes abarbeiten." Er rechne damit, dass jetzt Patienten ohne Priorisierung nachfragen, ob sie zu einer Impfung vorbeikommen dürften. "Diese Patienten werden wir sicher enttäuschen müssen, so schnell wird es nicht gehen", sagte Maurer NDR Schleswig-Holstein.

Mobile Impfteams unterwegs

Damit aber trotzdem mehr Menschen schnell geimpft werden, schickt das Land Schleswig-Holstein mobile Impfteams raus. Die Teams sind vor allem für Menschen gedacht, die zum Beispiel keine Krankenversicherung haben und Schwierigkeiten haben, einen Impftermin zu bekommen. Auch eine Krankenkasse müssen die Patienten nicht nachweisen.

Derzeit sind die Teams in zehn Orten Schleswig-Holsteins unterwegs, zum Beispiel im Glückstädter Stadtteil Nord (Kreis Steinburg). Bürgermeisterin Manja Biel (CDU) hofft, dass das Projekt gut angenommen und nicht ausgenutzt wird. Denn auf Grund des niedrigschwelligen Angebots lasse sich nicht kontrollieren, ob wirklich nur Menschen, die in dem Stadtteil leben, zum Impfen kommen, sagte sie.

