Corona in SH: Pflegeheime bleiben bei Besuchen vorsichtig Stand: 30.03.2021 10:17 Uhr Die Regeln für den Besuch in Pflegeheimen wurden durch die Landesregierung gelockert - damit ist auch ein Osterbesuch möglich. Doch Heimbetreiber in Schleswig-Holstein sind vorsichtig.

Der Grund für die Lockerung: Personal und Bewohner sind inzwischen fast überall komplett geimpft. Für die Heime bedeutet das: etwas mehr Normalität, aber auch Sorge und Belastung. Personal und Bewohner in den Pflegeheimen sind seit mehr als zwei Wochen weitgehend durchgeimpft, aber eben nicht komplett. Immer wieder kommen neue Bewohner hinzu. Nicht geimpft sind außerdem diejenigen, die schon einmal infiziert waren. Bei ihnen gilt das Risiko einer erneuten Infektion mit schwerem Verlauf als gering. Offenbar führt die Sorge bei manchen Heimbetreibern dazu, dass sie trotz der Vorgaben des Landes die Regeln für Besuche nicht lockern. Angehörige berichten davon - unter anderem auf der Facebook-Seite von NDR Schleswig-Holstein.

AUDIO: Flensburger Pflegerin zu den Besuchsregeln in Seniorenheimen (2 Min) Flensburger Pflegerin zu den Besuchsregeln in Seniorenheimen (2 Min)

Einschränkung im Besuchsrecht darf nur das Gesundheitsamt anordnen

Allerdings: Die Regeln dazu sind klar. Auf der Infoseite des Landes steht dazu unmissverständlich: Die Bewohner können im selben Umfang Besuch erhalten wie Menschen in ihrem eigenen Zuhause. Die Einrichtung muss den Besuch zulassen - in der Regel täglich - so steht es in den Handlungsempfehlungen. Dieser Regeln gelten auch in Gebieten mit einer Inzidenz höher als 100 - also auch in den Kreisen Pinneberg und Segeberg sowie in Flensburg.

Ausnahmen sind möglich, müssen aber begründet sein. Die Heimleitung darf nicht allein entscheiden, sondern das Gesundheitsamt muss Ausnahmen anordnen. Das kann geschehen, wenn etwa Hygieneregeln nicht eingehalten werden könnten, weil die Kapazität im Heimen zum Testen der Besucher nicht reicht oder wenn vielleicht mehrere neu hinzugekommene Bewohner noch nicht geimpft sind. Angehörige mit nach Hause nehmen - das geht auch. Bewohner haben das Recht, die Einrichtung mit Besuchern sogar über Nacht zu verlassen.

Die Leiterin der AWO-Wohnpflege in Flensburg Sandra Neubert mahnt bei den neuen Möglichkeiten zur Vorsicht. Sie setzt die Vorgaben des Landes um, rät aber dringend davon ab, Angehörige mit nach Hause zu nehmen. Verbieten kann sie es nicht. Eine Lockerung allerdings findet große Zustimmung, nicht nur bei ihr: Als großen Vorteil sehen es Pflegekräfte, dass die Bewohner jetzt wieder in der Gruppe zusammenkommen können. Und damit wird auch eine kleine Feier zu Ostern möglich.

