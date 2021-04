Ohne Corona-Test geht es ab Montag nicht in die Schule Stand: 14.04.2021 16:50 Uhr Überall dort, wo in Schleswig-Holstein ab Montag die Schule wieder mit Präsenz- oder Wechselunterricht beginnt, gilt eine Corona-Testpflicht. Zweimal pro Woche müssen Schüler, Lehrer und alle weiteren Beschäftigten an Schulen einen Test vorlegen.

Nur wer einen negativen Corona-Test hat, darf am Unterricht teilnehmen. Das Land stellt dafür Selbsttests zur Verfügung, so Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heute bei einer Pressekonferenz. Wer sich nicht an der Schule testen will, kann den Test auch in einer Apotheke, beim Arzt oder einem Bürgerzentrum machen. Der Nachweis darüber darf nicht älter als drei Tage sein.

Test kann zu Hause gemacht werden

Neu ist, dass die Selbsttests auch zu Hause durchgeführt werden dürfen. Erziehungsberechtigte oder volljährige Schüler müssen das in einer sogenannten qualifizierten Selbstauskunft bestätigen - ein Missbrauch soll als Ordnungswidrigkeit gelten. "Mit dieser Möglichkeit möchten wir auch den Eltern entgegenkommen, die zwar grundsätzlich die Testpflicht positiv bewerten, aber Bedenken gegenüber einer Testung in der Schule haben", sagte Prien. Die Selbsttests für zu Hause müssen allerdings privat erworben werden.

Ausgenommen von der Testpflicht sind Prüfungskandidaten. Man wolle diese Schüler nicht zusätzlich verunsichern. Eine weitere Ausnahme besteht für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischem Förderbedarf.

Beschulungsmodell vom Infektionsgeschehen abhängig

In den meisten Regionen Schleswig-Holsteins beginnt für die Schüler der Klassen 1 bis 6 am Montag wieder Präsenzunterricht. In den übrigen Stufen werde in elf Kreisen und kreisfreien Städten Wechselunterricht erteilt, sagte Prien. In den Kreisen Segeberg, Herzogtum Lauenburg und in Neumünster lernen vorerst alle Jahrgänge in Distanz; für die Schulklassen 1 bis 6 ist Notbetreuung geplant. Das Infektionsgeschehen in Neumünster soll am Donnerstag neu bewertet werden. Im Kreis Pinneberg gibt es - mit Ausnahme der Insel Helgoland - in den Stufen 1 bis 6 Wechselunterricht, in den übrigen findet Distanzlernen statt. Für die Abschlussklassen gibt es weiterhin in allen Regionen Präsenzangebote.

