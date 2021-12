Meldepflicht und Auflagen für Partys in Dithmarschen - ab heute Stand: 30.12.2021 17:42 Uhr Der Kreis reagiert aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen in Dithmarschen. Künftig gelten strengere Regeln.

Der Kreis Dithmarschen hat seit Tagen den höchsten Inzidenzwert von Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Land. Er liegt mittlerweile über der 300er-Marke. Das hat Konsequenzen. Der Kreis hat am Nachmittag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Die Corona-Regeln werden verschärft und gelten bereits ab heute (30.12.). Nach Angaben der Behörden wird die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen auf höchstens 100 Besucher begrenzt. Wird dort getanzt, dann müssen die Veranstaltungen vorher angemeldet und auch Masken getragen werden.

Anmeldung bis Silvestermorgen

"Bis morgen um 9.30 Uhr müssen wir wissen, was am Silvestertag für Veranstaltungen stattfinden", sagte Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) und fügte an: Das gelte für Tanzveranstaltungen, die ab zehn Personen geplant werden. Laut Landrat betrifft das nicht nur Gaststätten, sondern auch Tanzveranstaltungen in privaten Umfeldern oder in Vereinsheimen. "Diese müssen ab zehn Personen bei uns angemeldet werden." Nach Angaben Mohrdiecks führt die Polizei an Silvester stichprobenartige Kontrollen durch - auch bei kleineren, privaten Tanzveranstaltungen.

Anstieg der Zahlen nach Party in Meldorf

Ob die hohen Infektionszahlen in Dithmarschen durch eine Disco-Veranstaltung am vierten Adventswochenende in Meldorf ausgelöst worden sind, konnte Landrat Mohrdieck noch nicht abschließend beantworten. Partygäste hatten sich laut einer Sprecherin direkt beim zuständigen Gesundheitsamt gemeldet. Der Veranstalter sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, es habe die 2G plus-Regel gegolten. 900 Gäste hätten teilgenommen, 100 habe man abgewiesen, da sie nicht der vorgegebenen Regel entsprochen hätten.

Auch Corona-Fälle nach Party in Pahlen

Wie Mohrdieck im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein weiter sagte, gibt es nun auch erste Coronafälle in Verbindung mit einer Party in Pahlen am ersten Weihnachtsfeiertag. Das seien aber weniger als in Meldorf, so der Landrat Auch diese Ergebnisse habe er noch nicht abschließend. Außerdem kämen viele Gäste der Veranstaltung in Pahlen aus umliegenden Kreisen, etwa Schleswig-Flensburg.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels stand, dass die Allgemeinverfügung "ab morgen" - also 31.12. gilt. So war es dem NDR mitgeteilt worden. Inzwischen liegt die amtliche Bekanntmachung der Redaktion vor - sie gilt schon ab 30.12.

