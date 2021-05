Corona in SH: Ist die Maskenpflicht noch notwendig? Stand: 31.05.2021 08:15 Uhr Ein wissenschaftlicher Berater der Landesregierung, der Lübecker Infektiologe Jan Rupp, spricht sich im Interview mit NDR Schleswig-Holstein dafür aus, die Maskenpflicht für Außenbereiche komplett aufzuheben.

Ob im Park, in der Altstadt oder auf dem Supermarkt-Parkplatz: Draußen sei eine Maskenpflicht nicht mehr notwendig, meint der Infektiologe Jan Rupp vom Universitätsklinikum in Lübeck. Denn an der frischen Luft sei das Ansteckungsrisiko mit Blick auf die niedrigen Inzidenzwerte äußerst gering. Außerdem plädiert Rupp dafür, den Schleswig-Holsteinern mehr Verantwortung zu geben: Der Bürger könne selbst erkennen, wann es sinnvoll ist, eine Maske zu tragen. Der Infektiologe Rupp gehört wie der Kieler Virologe Helmut Fickenscher zum Expertenrat der Landesregierung.

Fickenscher: Maskenpflicht nur bei wenig Platz

Fickenscher hält eine Maskenpflicht draußen nur noch an besonders belebten Orten wie Strandpromenaden oder Bahnhöfen für sinnvoll. "In den letzten Monaten hatte ich häufig den Eindruck, dass eine Maskenpflicht im Außenbereich - zum Beispiel in Fußgängerzonen - überflüssig war. Ein weiteres Beispiel wären Parkplätze von Supermärkten, dort kann ich auch keine entsprechenden Überfüllungen erkennen, auch da halte ich es derzeit für überflüssig." Im Supermarkt geht der Virologe aber zunächst nicht davon aus, dass es dort Änderungen gibt.

Maskenpflicht in Innenbereichen: Noch vier Wochen?

Für Innenbereiche - wie zum Beispiel Supermärkte - raten beide Wissenschaftler, erst einmal bei der Maskenpflicht zu bleiben. Denn in geschlossenen Räumen sei das Infektionsrisiko eben deutlich höher, so Jan Rupp. Außerdem hätten die meisten Menschen immer noch keinen Zugang zu Impfungen.

Laut Rupp könnte die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen dann aber in frühestens drei bis vier Wochen ebenfalls aufgehoben werden. Immer vorausgesetzt, der Trend bei den Inzidenzwerten bleibt positiv, die Impfkampagne kommt voran und auch die Krankenhäuser geben grünes Licht.

