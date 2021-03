Corona in SH: Inzidenz steigt leicht auf 59,7 Stand: 25.03.2021 06:30 Uhr In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Dienstag (24.3.) 361 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Derzeit liegt kein Kreis über einer Inzidenz von mehr als 100.

Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 59,7. Am Vortag lag sie etwas niedriger, bei 58,4. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, erhöhte sich auf 47.810. Etwa 42.800 Schleswig-Holsteiner gelten nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.419 Todesfälle, vier mehr als am Vortag.

Unsere Karte bildet die Inzidenzwerte der Kreise in SH ab. Um die jeweiligen Werte zu sehen, fahren Sie mit der Maus über die Kreise (Desktop) oder tippen Sie auf den entsprechenden Kreis (Smartphone und Tablet):

Das Robert Koch-Institut (RKI) aktualisiert seine Daten in der Regel am Vormittag, aber manchmal auch erst nachmittags. Aufgrund des Meldeverzugs entsprechen die RKI-Werte in der Regel nicht dem Infektionsgeschehen, sondern fallen zu niedrig aus. Wir geben darum als zweite Zahl eine Schätzung an, wie hoch die 7-Tage-Inzidenz ohne Meldeverzug sein könnte. Sie sehen ihn, wenn Sie auf einen der Kreise klicken. Dieser Wert kommt der tatsächlichen Entwicklung der Pandemie näher. Lesen Sie hier mehr zu den Inzidenzwerten.

Alle Kreise unter der 100er-Inzidenz

In der Stadt Flensburg liegt der Inzidenzwert nach Berechnung der Landesmeldestelle bei 97,6 (Vortag: 93,2) am höchsten, gefolgt vom Kreis Pinneberg mit 96,5 (81,6) und dem Kreis Segeberg mit 86,9 (84,1). Die niedrigsten Inzidenzen in Schleswig-Holstein haben die Kreise Plön mit 18,7 (18,7) im Vergleich zum Vortag) und Nordfriesland mit 19,9 (25,3) - die einzigen unter der 35er-Marke.

Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Schleswig-Holstein

Neue Maßnahmen seit 8. März

Am 8. März ist in Schleswig-Holstein eine veränderte Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft getreten. Sie gilt bis zum 28. März 2021 und besagt, dass unter anderem der Einzelhandel wieder öffnen darf. Allerdings hat die Landesregierung am Mittwoch (17.3.) über weitere Schritte in der Corona-Pandemie beraten und entschieden, dass Einschränkungen für den Einzelhandel künftig von der Sieben-Tage-Inzidenz in Kreis bzw. kreisfreier Stadt abhängig gemacht werden.

Impfungen gegen das Coronavirus

Seit dem 27. Dezember 2020 werden Menschen in Schleswig-Holstein gegen das Coronavirus geimpft. Die Impfquote zeigt an, wie viel Prozent der Norddeutschen bereits die erste von derzeit zwei erforderlichen Impfungen erhalten haben.

205 Corona-Patienten in Kliniken

Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 205 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Das sind zwei mehr als am Vortag. 46 der Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (+/-0), 24 Patienten müssen beatmet werden (+3).

Die folgende Karte zeigt die Auslastung der Intensivstationen in Schleswig-Holstein - zusammengefasst auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. Wenn Sie eine Region auswählen (berühren oder anklicken), erfahren Sie, wie hoch die Auslastung dort exakt ist und erhalten die Information, wie viele Corona-Patienten auf Intensivstation behandelt werden und wie viele beatmet werden. Der Stand des Datums in der Tabelle ist zu beachten. Aufgrund von Verzögerungen im Meldeweg können die Angaben der Kliniken bzw. des DIVI-Intensivregisters abweichen.

Was diese Zahlen aussagen - und was nicht

Die Statistik der Landesregierung zeigt, wie viele bestätigte Corona-Infektionen den Behörden im Land bekannt sind und auf dem vorgesehenen Weg gemeldet wurden. Was die Statistik nicht eindeutig und schon gar nicht auf den aktuellen Tag genau zeigen kann, ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet. Denn die Zahl der neu positiv getesteten Menschen enthält in der Regel auch nachgemeldete Fälle aus mehreren Tagen. Gerade rund um Wochenenden und Feiertage kommt es zu Verzögerungen in der Meldekette.

Regionale Corona-Daten zum Infektionsgeschehen

Einige Verwaltungen veröffentlichen eine regionale Auswertung der Corona-Zahlen, allerdings meist nicht tagesaktuell. Eine Auswahl:

Corona: Infektionen nach Kreisen in SH

