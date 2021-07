Corona in SH: Impfung ohne Termin für Studierende Stand: 05.07.2021 18:52 Uhr Ab morgen stehen mobile Impfteams an den Universitäten und Hochschulen im Land bereit, um Studierenden eine Corona-Impfung anzubieten. Verimpft werden die Wirkstoffe von Moderna und Johnson&Johnson.

Studierende können sich ab morgen in Schleswig-Holstein direkt an den Universitäten und Hochschulen im Land impfen lassen - ohne Termin. Dafür stehen in den kommenden zwei Wochen an insgesamt acht Tagen mobile Impf-Teams auf den Campi. Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) warb dafür, dieses Impfangebot anzunehmen: "Ich bin sehr froh, dass es uns in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, dem Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter-Unfallhilfe kurzfristig gelungen ist, den Studierenden dieses Angebot zu machen und ihnen damit eine campusbezogene Option zu geben, sich impfen zu lassen. Das ist ein weiterer Schritt hin zu einer Normalisierung des Studienbetriebs, die wir uns alle wünschen."

Impfungen für über 3.000 Studierende

Im Zeitraum vom 6. bis zum 13. Juli sind 21 Einsätze von mobilen Teams an den öffentlichen und privaten Hochschulen im Land geplant. Die Teams stehen jeweils von 8 bis 18 Uhr bereit - die genauen Uhrzeiten geben die Hochschulen bekannt. Etwa 150 Impfungen können in pro Einsatz durchgeführt werden, so dass bis zu 3.150 Studierende eine Impfung erhalten können. Verimpft werden die Vakzine Moderna und Johnson&Johnson. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Impfangebot gilt für alle Studierende der Städte

Die Universitäten und Hochschulen organisieren sich für das Impfangebot gemeinsam. Das bedeutet, dass sich grundsätzliche alle Studierende in Kiel auf dem Campus der Universität oder auf dem Campus der Hochschule auf dem Ostufer impfen lassen können. Ebenso wird es in Lübeck und Flensburg gehandhabt. Auch in Heide, Wedel und Elmshorn wird geimpft. Um möglichst viele Studierende zu erreichen, arbeiten die Impfteams auch am Wochenende. Die Zweitimpfung erfolgt dann, sofern Moderna verimpft wurde, genau fünf Wochen später. Nähere Informationen zur weiteren Organisation erhalten Interessierte von ihren Hochschulen.

