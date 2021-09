Corona in SH: Impfen von Mittwoch bis Sonntag ohne Termin Stand: 13.09.2021 17:49 Uhr Im Rahmen der sogenannten Impfwoche können sich Menschen in Schleswig-Holstein von Mittwoch (15.9.) bis Sonntag (19.9.) ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Von 13 bis 17.30 Uhr sind die Türen der Impfzentren offen.

Mit bundesweit mehr als 700 Impf-Aktionen - beispielsweise bei Feuerwehren oder in Einkaufszentren - sollen Ungeimpfte ohne Termin und völlig unkompliziert eine Corona-Schutzimpfung erhalten können, wenn sie wollen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) appellierte an bislang ungeimpfte Schleswig-Holsteiner, von Mittwoch (15.9.) bis Sonntag (19.9.) die Möglichkeit einer Impfung ohne Anmeldung in einem der landesweit 28 Impfzentren zu nutzen. Jeweils im Zeitraum von 13 bis 17.30 Uhr wird kein Termin benötigt. Interessierte müssen ihren Personalausweis, eine Maske und - wenn vorhanden - ihren Impfpass mitbringen.

Garg: Impfquote könnte besser sein

Die Terminvergabe über das Impfportal des Landes läuft zusätzlich zum terminfreien Impfangebot aber weiter. Garg sagte, die Impfquote im Land sei schon ganz gut, mit gut 66 Prozent über dem Bundesdurchschnitt - doch sie könnte besser sein. Garg betonte, eine Impfung sei notwendig, um unsere Mitmenschen zu schützen und schnell aus der Pandemie herauszukommen.

Die Impfquote im Norden

Impfaktion in SH im Ländervergleich kleiner

Die bundesweite Impfwoche fällt im Land laut Garg allerdings etwas kleiner aus als in den anderen Bundesländern. Schleswig-Holstein habe in den vergangenen Monaten bereits viel dafür getan, dass sich die Menschen impfen lassen. Als Beispiel nannte er die mobilen Impfteams. Es sei in Schleswig-Holstein ein kontinuierlicher Prozess und nicht nur eine Idee zwei Wochen vor der Bundestagswahl, so Garg.

SH impfmüder als die Dänen

Ein Blick nach Dänemark zeigt, dass das Nachbarland schon viel weiter ist: Dort liegt die Impfquote bei 74 Prozent - die Menschen feiern wieder auf großen Konzerten, wie am vergangenen Wochenende in Kopenhagen. Dass die Schleswig-Holsteiner im Gegensatz dazu etwas impfmüder sind, erklärt sich Garg so, dass viele Menschen hier recht glimpflich durch die Pandemie gekommen sind. Daher würde die Notwendigkeit der Impfung hier gar nicht richtig erkannt, so der Minister.

Garg: Verschiedene Gründe sorgten für Verunsicherung

Garg vermutet auch, dass es ebenfalls am schleppendem Start der Impfkampagne und den viele Diskussionen um die Sicherheit der Impfstoffe gelegen habe könnte. Das hat seiner Meinung nach viele Menschen verunsichert. Aber vor allem glaubt der Gesundheitsminister, dass die Dänen viel mehr Vertrauen in die Empfehlungen der öffentlichen Institutionen haben - das sei in Dänemark nicht nur beim Impfen der Fall.

