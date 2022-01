Corona in SH: Günther muss in Quarantäne Stand: 06.01.2022 15:13 Uhr Die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Daniel Günther wurde heute abgesetzt. Die Staatskanzlei kündigte stattdessen eine Pressemitteilung an.

Am Freitag steht erneut eine Bund-Länder-Konferenz an. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther (CDU) wollte sich eigentlich heute dazu äußern, wie er in die Gespräche am Freitag gehen will. Die Pressekonferenz wurde jedoch kurzfristig abgesetzt. Nach Angaben der Staatskanzlei wurde ein Mitarbeiter im Arbeitsumfeld des Ministerpräsidenten positiv getestet. Der Ministerpräsident habe sich als Kontaktperson einer Index-Person in Quarantäne begeben. Ein Antigen-Schnelltest habe ein negatives Ergebnis erbracht, teilte die Staatskanzlei mit.

Bund-Länder-Treffen am Freitag

Auf der Ministerpräsidentenkonferenz soll es unter anderem um eine neue Quarantäne-Verordnung gehen. Die hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestern mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen aus den Ländern vorgestellt. Künftig sollen geimpfte und genesene Kontaktpersonen demnach weitgehend von der Quarantäne befreit werden und deren Dauer verkürzt werden.

Im nördlichsten Bundesland steigen die Corona-Zahlen von Tag zu Tag. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 405,4 (Vortag: 352,8) - bisheriger Höchststand in der Pandemie. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte bereits am Vormittag erklärt, wie es mit den Schulen im Land weiter geht. Für zwei Wochen gelten ab Montag verschärfte Maßnahmen. Dazu gehöre eine ausgeweitete Testpflicht. Statt wie bisher zwei seien jetzt drei Tests pro Woche vorgesehen, so Prien.

Weitere Informationen Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zum Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2022 | 15:30 Uhr