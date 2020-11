Garg: Intensivbetten könnten knapp werden Stand: 03.11.2020 11:41 Uhr Noch sind die Intensivstationen in den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern nicht ausgelastet. Zwei bis drei Wochen vergehen aber, bis sich die Zahl der Neuinfektionen in der Belegung von Intensivbetten widerspiegelt.

94 Sars-CoV-2-Patienten werden laut Landesregierung momentan in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern behandelt: 23 davon auf der Intensivstation. Andere Bundesländer haben mehr als zehn Mal so viele Fälle - etwa Bayern und Baden-Württemberg. Stand heute ist Schleswig-Holstein rein zahlenmäßig von einer kompletten Auslastung der Intensivbetten weit entfernt.

Garg: Könnten Probleme wie in Bayern bekommen

Trotzdem ist auch in Schleswig-Holstein die Sorge groß, dass die Intensivstationen bald ausgelastet sein könnten. Wenn die Dynamik ungebremst so weiter laufe, "dann haben wir in zwei bis drei Wochen dieselben Probleme, die heute schon in Regionen in Bayern und Baden-Württemberg bestehen", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP).

Intensivkapazitäten um rund 90 Prozent erhöht

Gegenüber dem Beginn der Pandemie seien die Intensivkapazitäten um rund 90 Prozent erhöht worden, erklärte der Minister. Diese erforderten aber auch qualifizierte Pflegekräfte. "Wenn die Zahlen sich weiter so nach oben entwickeln wie in den letzten Tagen, dann werden wir auch mit diesen Kapazitäten in wenigen Wochen an der Belastungsgrenze ankommen, womit sich die Situation in den Krankenhäusern insgesamt noch einmal zuspitzen würde", sagte Garg.

DIVI: Aktuell 300 freie Intensivbetten im Land

Die Krankenhausgesellschaft teilt die Einschätzung des Gesundheitsministers. Den neuesten Zahlen des Deutschen Intensivregisters DIVI zufolge sind momentan 587 Intensivbetten im Land belegt. 300 Betten waren demnach frei und "betreibbar", 426 weitere könnten binnen sieben Tagen zusätzlich aufgestellt werden.

