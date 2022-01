Corona in SH: GEW erwartet, dass Distanzunterricht notwendig wird Stand: 05.01.2022 16:32 Uhr Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wirft der Landesregierung wenige Tage vor dem Schulstart vor, nur auf Präsenzunterricht zu setzen, Distanzunterricht zu tabuisieren und die Schulen zu wenig zu unterstützen.

Das Ziel, Präsenzunterricht in den Schulen beizubehalten, teile die GEW zwar - die Regierung mache es sich aber zu einfach, so der Vorwurf der GEW-Landesvorsitzenden Astrid Henke. "Wenn wir die Infektionslage realistisch betrachten, wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als an manchen Schulen oder gar Regionen in den Distanzunterricht zu wechseln", sagte Henke mit Blick auf die steigende Zahl von Coronavirusinfektionen und entsprechende Quarantänemaßnahmen. "Für die Gesundheit von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern wäre es mancherorts sicherlich klüger, das rechtzeitig zu tun, bevor sich erst viele anstecken oder in Quarantäne müssen."

AUDIO: GEW geht davon aus, dass Distanzunterricht unumgänglich ist (1 Min) GEW geht davon aus, dass Distanzunterricht unumgänglich ist (1 Min)

Bildungsministerium setzt auf Präsenzunterricht

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) - derzeit auch Vorsitzende der Kultusministerkonferenz - hatte zuletzt immer wieder betont, dass Präsenzunterricht trotz des Infektionsgeschehens der richtige Weg sei. "Die Schulen sollten das Letzte sein, was noch einmal flächendeckend geschlossen wird", sagte die Ministerin. "Wir wollen Kindern und Jugendlichen einen Schulbesuch ermöglichen, der so normal wie möglich ist."

GEW fordert unter anderem tägliche PCR-Tests

Die GEW spricht davon, dass sie "voller Sorgen" auf den Schulstart am kommenden Montag blicke - und stellt Forderungen: Für einen "halbwegs sicheren Schulbetrieb" wünscht sich die Gewerkschaft für die Schulen tägliche PCR-Tests, eine Rückkehr zur Kohortenbildung sowie die Bereitstellung von Luftfilteranlagen und FFP2-Masken.

Bildungsministerin Prien will am Donnerstag ab 9.30 Uhr darüber informieren, auf welche Regeln sich Schüler zum Schulstart nach den Weihnachtsferien einstellen müssen. NDR Schleswig-Holstein überträgt die Pressekonferenz im Video-Livestream.

Livestream hier ab 06.01.2022 09:30 Uhr Jetzt live Im Livestream: Prien über Schulstart nach Weihnachtsferien

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.01.2022 | 15:00 Uhr