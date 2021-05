Corona-Maßnahmen werden gelockert: Das gilt ab Montag Stand: 15.05.2021 14:49 Uhr Wenn auch unter strengen Corona-Auflagen: In Schleswig-Holstein wird gelockert. Ab kommender Woche ist wieder mehr möglich.

Am vergangenen Mittwoch hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bereits angekündigt, dass zum 17. Mai weitere Öffnungsschritte im Land möglich sein werden. Am Dienstag hat die Regierung weitere Details dazu veröffentlicht. So wird die aktualisierte Landesverordnung, die ab kommenden Montag gilt, beispielsweise im Sport- und Kulturbereich bemerkbar sein - aber auch die Gastronomie darf ab sofort wieder Besucher in ihren Innenbereichen empfangen.

Wie die Maßnahmen genau geändert werden, lesen Sie hier.

Lockerungsschritte ab 17. Mai: Das ist neu

