Corona in SH: Bund und Länder beschließen harten Lockdown Stand: 13.12.2020 12:48 Uhr Die Ministerpräsidenten der Länder haben gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eine deutliche Verschärfung der aktuellen Corona-Maßnahmen beschlossen.

In den Gesprächen heute Vormittag waren sich offenbar alle Seiten einig darüber, dass ein Lockdown so schnell wie möglich notwendig ist. So beschlossen die 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin, dass die meisten Geschäfte in Deutschland wegen der Corona-Pandemie vom 16. Dezember bis zum 10. Januar schließen. Ausgenommen sind etwa Lebensmittelgeschäfte, Drogerien sowie Banken und Sparkassen. Der Bund bietet Finanzhilfen für die Betroffenen an. Wegen der anhaltend hohen Corona-Neuinfektionen wollen Bund und Länder das öffentliche Leben in Deutschland ab Mittwoch grundsätzlich herunterfahren.

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) wird ab 13.30 Uhr mitteilen, was wann und wie in Schleswig-Holstein gilt. Die Erklärung des Regierungschefs zeigt NDR.de/sh hier im Video-Livestream.

Alkohol im Freien seit Sonnabend verboten

Schleswig-Holstein hat bereits strengere Kontaktbeschränkungen auf den Weg gebracht. Um in besonders betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten unverzüglich reagieren zu können, gab das Gesundheitsministerium am Freitag zusätzlich einen Erlass heraus, der seit Sonnabend gilt. Es geht um das Verbot von Alkohol im Freien und weitere Kontaktbeschränkungen ab einem Inzidenzwert von 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Schulen ab Klasse 8 ohne Präsenzunterricht

Eine verschärfte Maßnahme betrifft die Schulen im Land. Ab der achten Klasse wird es ab Montag keinen Präsenzunterricht mehr geben, wie Günther im Landtag ankündigte. Stattdessen gibt es Digitalunterricht. In den Klassen 1 bis 7 gibt es weiterhin Präsenzunterricht. Günther richtete aber den Appell an die Eltern zu prüfen, ob ihre Kinder zu Hause bleiben können.

Die Kitas bleiben geöffnet. Wer könne, solle die kleinen Kinder aber zu Hause lassen. "Ab Montag ist mein dringender Appell: Alle, die andere Betreuungsmöglichkeiten haben, die in der Lage sind, ihre Kinder derzeit nicht in die Kita zu geben, rufe ich herzlich dazu auf, diesen Weg dann auch nicht anzutreten, sondern sich selbst darum zu kümmern." Er hoffe, dass sich auch die Arbeitgeber kooperativ verhalten.

Verschärfte Kontaktregeln

Auch die Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden. Bislang sind maximal zehn Personen erlaubt. Im öffentlichen und privaten Raum sollen sich nun schnellstmöglich höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Das gelte auch für Weihnachten, kündigte Günther an. Ausgenommen sei nur die engste Familie. "Wenn man Familienangehörige zu Hause bei sich zu Besuch hat, enge Familienangehörige - weil wir die Familie besonders schützen wollen - ist die Möglichkeit gegeben, bis zu zehn Personen auch zu treffen", sagte er in seiner Rede. In einigen Kreisen, die einen sehr hohen Inzidenzwert haben, gilt die Kontaktbeschränkung auf fünf Personen schon jetzt.

Keine familiären Hotelübernachtungen zu Weihnachten

Schleswig-Holstein erlaubt außerdem nun doch keine Hotelübernachtungen für Verwandtenbesuche über Weihnachten. Erlaubt seien nur noch berufliche Übernachtungen oder für Trauerfeiern, sagte Ministerpräsident Günther.

Laut Beschlussvorlages: Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet

Über konkrete Schließungen von Geschäften im Einzelhandel berät derzeit die Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern. In der sogenannten Beschlussvorlage, die als Grundlage für die Beratungen dient, geht hervor, dass der Einzelhandel schließen muss. Demnach sind unter anderem Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Apotheken oder Werkstätten davon ausgenommen. Außerdem sollen dann auch wieder Friseure, Kosmetikstudios und Massagepraxen dicht machen. Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester soll laut Beschlussvorlage verboten werden.

Was ist mit Besuchen in Pflegeeinrichtungen?

Günther betonte aber: "Ich will allen Menschen die Sicherheit geben, dass es natürlich auch bei uns im Land im Norden so sein wird, dass Lebensmittelgeschäfte immer geöffnet haben werden. Dass die Geschäfte des täglichen Bedarfs von keiner Schließung betroffen sind. Auch zu den Pflegeeinrichtungen äußerte sich der Ministerpräsident: Die Heime werden offen bleiben für die Besuche der Angehörigen.

472 neue Infektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben dem Land 472 neue Infektionen (Stand Samstagabend, 12.12.) gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg weiter an und liegt demnach landesweit bei 79. In den Krankenhäusern im Land wurden den Angaben zufolge 133 Covid-19-Patienten behandelt. 25 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 14 müssen beatmet werden.

Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Schleswig-Holstein

