Corona in SH: Bald Veranstaltungen mit 2.500 Teilnehmern erlaubt Ab Montag, 28. Juni, werden die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein gelockert: Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen sind im Innenbereich mit wieder bis zu 1.250 Teilnehmern erlaubt, im Außenbereich mit bis zu 2.500.

Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) soeben auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Bei diesen Veranstaltungen mit Sitzungscharakter entfällt die Testpflicht im Innenbereich. Auch die Maskenpflicht gilt bei dieser Art der Veranstaltungen drinnen nicht mehr - am Platz. Auf dem Weg dorthin oder in den Gängen muss die Maske getragen werden. In Außenbereichen ist die Maskenpflicht grundsätzlich aufgehoben.

Gleiche Teilnehmergrenzen für Flomärkte, Gottestdienste, Sportfeste

Die gleichen Regeln gelten für Flohmärkte und Messen und weitere sogenannte Veranstaltungen mit Markcharakter: Im Innenbereichdürfen 1.250 Menschen gleichzeitig dabei sein, draußen 2.500. Diese Teilnehmergrenzen gelten auch für Wettbewerbe, Sportfeste und Gottesdienste. Die weiteren Auflagen wie Abstandsregeln und Auslastungsgrenzen gelten weiter.

Feste und Empfänge mit 250 Teilnehmern drinnen möglich

Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze wie etwa Feste und Empfänge dürfen mit 250 Teilnehmern im Innenbereich stattfinden. Draußen dürfen bis zu 500 Menschen teilnehmen.

Die Regeln sollen laut Günther bis zum 25. Juli gelten. Die entsprechende Verordnung mit allen Detail-Regeln ist allerdings noch in Arbeit.