Corona in Neumünster und Flensburg: Gesundheitsämter am Limit Stand: 06.08.2021 17:05 Uhr In Neumünster liegt der Inzidenzwert aktuell bei 81, in Flensburg bei 65. Die Verantwortlichen der Städte fragen sich, wie sie mit dem starken Anstieg umgehen sollen. In Flensburg kam der Corona-Krisenstab zusammen.

In Flensburg werden derzeit noch keine Maßnahmen ergriffen. Man warte auf ein Zeichen von Land und Bund, wie mit den rasch steigenden Inzidenzen umzugehen sei, sagte ein Sprecher der Stadt NDR Schleswig-Holstein. Nach Behördenangaben treiben sowohl in Flensburg als auch in Neumünster Reiserückkehrer die Coronazahlen in die Höhe. Allerdings werde das Infektionsgeschehen immer unübersichtlicher, hieß es. In Flensburg seien nun auch wieder Infektionsketten dabei, die sich kaum nachverfolgen lassen.

AUDIO: Steigende Inzidenzen in Fensburg und Neumünster (1 Min)

Gesundheitsämter wieder mit viel Arbeit

Das Gesundheitsamt in Flensburg wird aktuell von vier Soldatinnen und Soldaten unterstützt. In Neumünster arbeite das Gesundheitsamt ebenfalls an der Belastungsgrenze, sagte ein Sprecher. Amtshilfe gebe es dort bisher noch nicht. Am Montag trifft sich auch der Städteverband Schleswig-Holstein. Hier soll das Thema "Steigende Inzidenzwerte" diskutiert werden.

