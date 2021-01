Corona im Klinikum Nordfriesland: 1.500 Menschen in Quarantäne Stand: 15.01.2021 13:49 Uhr Bis zum 21. Januar werden in den Krankenhäusern Husum und Niebüll keine weiteren Patienten aufgenommen. Das Klinikum hat mit einem großen Corona-Ausbruch zu kämpfen.

1.500 Menschen müssen in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt Nordfriesland angeordnet. Mit den bisherigen Maßnahmen sei es nicht gelungen, weitere Infektionen zu unterbinden - trotz aller Anstrengungen und strenger Hygienemaßnahmen, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Bislang befinden sich nach Angaben des Kreises Nordfriesland 54 positiv getestete Mitarbeitende des Klinikums in häuslicher Isolierung. Außerdem werden aktuell 52 Covid-19-Patienten im Husumer Klinikum versorgt - zuvor wurden bereits mehrere mit Corona infizierte Patienten in andere Klinken verlegt. Aus diesem Grund waren planbare und verschiebbare Behandlungen bereits verschoben worden.

Kontaktverfolgung und Quarantäne-Maßnahmen

Von der Quarantäne betroffen sind alle, die sich seit dem 4. Januar in den Kliniken in Husum oder Niebüll als Patienten, Besucher oder Mitarbeiter aufgehalten haben. Das Klinikpersonal darf dabei in Vollschutz weiterarbeiten, aber keine öffentlichen Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften nutzen, um dort hinzukommen. 1.000 Mitarbeitende sollen am Wochenende getestet werden. Dafür werden zwei Busse der Kassenärztlichen Vereinigung vor Ort sein.

Gesundheitsamt und Klinikum arbeiten eng zusammen und bemühen sich um weitere Kontaktverfolgungen. "Damit greifen wir direkt und sehr massiv in das Leben von mindestens 1.500 Menschen ein", sagte Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen. Und weiter sagte er: "Das ist die einzige Chance, die Verbreitung des Virus einzudämmen."

Auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) verringert wegen der Corona-Situation vorübergehend planbare Behandlungen und Operationen. Dies gelte an den Standorten Kiel und Lübeck zunächst bis Ende nächster Woche, teilte das Klinikum am Freitag mit. Auch Tageskliniken und Ambulanzen reduzierten ihre Angebote.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2021 | 14:00 Uhr