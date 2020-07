Stand: 10.07.2020 16:47 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona auf Sylt: Touristenfamilie muss nach Hause fahren

Wegen eines Corona-Falls in ihrer Mitte hat eine Urlauber-Familie am Freitag Sylt verlassen müssen. Wie die Verwaltung des Kreises Nordfriesland berichtete, war dem Gesundheitsamt am Vortag das positive Testergebnis gemeldet worden. "Die Insel ist momentan voller Touristen - dementsprechend war Eile geboten", sagte die Leiterin des amtsärztlichen Dienstes des Kreis-Gesundheitsamtes, Heike Dorothea Hill. In den frühen Morgenstunden sei die Familie mit ihrem Auto abgereist.

Corona-Fall auf Sylt: Familie muss Heimreise antreten NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.07.2020 17:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer Eine Urlauberfamilie auf Sylt muss aufgrund eines Corona-Falls abreisen. Die Infektionsketten wurden bereits nachverfolgt. Eine Kontaktperson ist in Quarantäne.







4,75 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gesundheitsamt: Ansteckung wohl nicht auf Sylt

Beim Gesundheitsamt des Kreises geht man davon aus, dass sich das Familienmitglied bereits vor der Anreise nach Sylt angesteckt haben muss, da die Gruppe erst vor Kurzem auf die Insel gekommen war. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Familienmitglieder ebenfalls getestet, diese Ergebnisse stehen jedoch noch aus.

Eine Kontaktperson ist in Quarantäne

Bis zur Abreise war die infizierte Person in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat die Infektionsketten bereits nachverfolgt - eine Kontaktperson der Familie befindet sich auf Sylt in Quarantäne, weitere soll es nicht gegeben haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2020 | 16:47 Uhr