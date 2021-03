Corona: Wenn den Läden die Puste ausgeht Stand: 20.03.2021 14:48 Uhr Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie können viele Geschäfte nicht mehr. Auch ein Traditionsladen aus Linau muss schließen.

Das wars. Für Ankes Trachtengalerie in Linau (Kreis Herzogtum Lauenburg) geht es nicht weiter. Der kleine Laden hat die langen Corona-Lockdowns nicht verkraftet und macht jetzt zu.

Insolvenzen steigen an

Und der Laden in Linau ist nur einer von Hunderten, dem das geschieht. Für das laufende Jahr rechnet die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel bundesweit mit einem starken Anstieg der Insolvenzen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Zahl der Firmenpleiten könne sich gegenüber 2020 mehr als verdoppeln. Insgesamt 35.500 Firmeninsolvenzen seien möglich, heißt es. Für Schleswig-Holstein rechnet die Auskunftei mit mehr als 1.500 Firmeninsolvenzen.

Aufgabe nach 62 Jahren

Und es trifft auch viele, die schon seit Jahrzehnten dabei sind. Ankes Trachtengalerie ist eine Institution. 62 Jahre hatte das Geschäft auch überregional einen sehr guten Ruf. Vor sieben Jahren übernahm Nina Säcker das Geschäft von ihren Eltern. "Im November musste ich leider Insolvenz anmelden. Wir haben in Eigenverwaltung versucht zu sanieren. Aber durch den zweiten Lockdown konnten wir halt keinen Umsatz mehr generieren. Denn der Verkauf unserer Ware funktioniert nur über das Anprobieren vor Ort", beschreibt Säcker.

Der Lockdown war zu lang

Bis zuletzt hat Nina Säcker alles versucht, um das Geschäft zu retten. Erst mit der Corona-Soforthilfe im vergangenen Jahr, auch einen Kredit hat sie aufgenommen. Doch der Lockdown war am Ende einfach zu lang.

Der Ausverkauf in ihrem Laden hat begonnen. Kunden kommen nur noch mit Termin in den Laden, weil die Chefin alleine bedient. Die 26 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Stammkundin Doris Breese kommt seit 35 Jahren regelmäßig mit ihrem Mann aus Hamburg. "Ich hatte beinahe Tränen in den Augen, als ich davon erfahren habe", sagt sie zu der Geschäftsaufgabe.

Wann sie ihr Geschäft endgültig schließt, weiß Nina Säcker noch nicht. Sie hofft jetzt, ohne Schulden aus der Insolvenz zu kommen.

