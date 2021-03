Weitere Schul- und Kita-Öffnungen ab Montag Stand: 10.03.2021 19:24 Uhr Für Flensburg und vier Kreise stand noch aus, wie es ab kommenden Montag mit Schulen und Kitas weitergeht. Die Landesregierung hat die Entscheidung nun bekanntgegeben.

Da in Flensburg der Inzidenzwert noch zu hoch ist, werden die Kinder in der Grundschule ab Montag im Wechselunterricht beschult. Im Kreis Segeberg sind die Zahlen in den vergangenen Tagen stark gestiegen - weshalb die Kinder ab Montag zurück in den Wechselunterricht müssen.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) betonte, dass der Corona-Reaktionsplan die nötige Flexibilität ermögliche, um bei relevanten Ausbruchsgeschehen angemessen reagieren zu können. Außerdem sagte sie: "Es freut mich sehr, dass wir weitere vorsichtige und abgewogene Schritte der Öffnung für mehr Präsenz der Schülerinnen und Schüler in Schule gehen können."

Für die Schulen gilt ab kommendem Montag (15. März)

In Flensburg kommen die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Wechselunterricht in die Schule. Die übrigen Jahrgangsstufen lernen weiterhin in Distanz; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten.

Im Kreis Schleswig-Flensburg starten die Jahrgangsstufen 1 bis 6 in den Präsenzunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 kommen in den Wechselunterricht; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten. Die Regelung gilt für den gesamten Kreis, inklusive der Randgemeinden von Flensburg.

Im Kreis Stormarn bleiben die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Präsenzunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 kommen in den Wechselunterricht; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg bleiben die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Wechselunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 lernen weiterhin in Distanz; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten.

Im Kreis Segeberg wechseln die Jahrgangsstufen 1 bis 6 in den Wechselunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 lernen weiterhin in Distanz; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten.

Kreis Segeberg wechselt in eingeschränkten Regelbetrieb zurück

Seit dem 22. Februar befinden sich die meisten Krippen, Kitas und Horte in Schleswig-Holstein bereits im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Für die Kreise Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Flensburg, Stormarn, Segeberg und die kreisfreie Stadt Flensburg wurden am Mittwoch Entscheidungen zum weiteren Vorgehen für die dortigen Krippen, Kitas und Horte getroffen. Die Landesregierung ist hier ständig im Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort. Das weitere Vorgehen wird auf Basis einer Lagebewertung der Gesundheitsämter und im Einvernehmen mit den Kommunen verabredet.

Für die Kitas gilt ab kommendem Montag (15. März)

Segeberg : Kitas, Krippen und Horte kehren angesichts verschiedener Ausbruchsgeschehen wieder vom Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück.

Flensburg : Die Einrichtungen gehen in den eingeschränkten Regelbetrieb.

Schleswig-Flensburg : Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wird auch in den Gemeinden aufgenommen, die bislang im eingeschränkten Regelbetrieb liefen.

Herzogtum Lauenburg : Bleibt beim eingeschränkten Regelbetrieb.

: Bleibt beim eingeschränkten Regelbetrieb. Stormarn: Bleibt beim Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Der Übergang von Kitas und Schulen in den Regelbetrieb, beziehungsweise den Präsenzunterricht für die unteren Jahrgänge, sowie der Start des Wechselunterrichts ab der 7. Klasse für die Hansestadt Lübeck und den Kreis Pinneberg ab dem 15. März, war bereits am Montag beschlossen worden.

