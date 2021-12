Corona: Was ist Silvester 2021 in Schleswig-Holstein erlaubt?

Solange sich in geschlossenen Räumen nur Geimpfte treffen, gibt es keinerlei Einschränkungen. Sobald aber eine Person (14 Jahre oder älter) dabei ist, die nicht geimpft oder genesen ist, dürfen nur die Mitglieder zweier Haushalte zusammenkommen. In diesem Fall gilt zusätzlich: Aus einem dieser beiden Haushalte können höchstens zwei Erwachsene und deren minderjährige Kinder dabei sein, während für den anderen Haushalt keine Obergrenze greift. Ausnahmen: Das gilt nicht für Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind. Menschen mit Schwerbehindertenausweis dürfen von Begleitpersonen unterstützt werden. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten als gemeinsamer Haushalt.

Auch hier gilt die verschärfte Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte. Sobald jemand in der Familie (14 Jahre oder älter) ungeimpft oder nicht-genesen ist, dürfen sich nur zwei Haushalte treffen. In diesem Fall gilt zusätzlich: Aus einem der beiden Haushalte können höchstens zwei Erwachsene und deren minderjährige Kinder dabei sein, während für den anderen Haushalt keine Obergrenze greift. Ausnahmen: Das gilt nicht für Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Menschen mit Schwerbehindertenausweis dürfen von Begleitpersonen unterstützt werden. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten als gemeinsamer Haushalt.

Ja, auch in Ferienwohnungen oder Pensionen - sofern Sie geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind. Denn nach der neuen Landesverordnung gilt in allen Beherbergungsbetrieben 2G-Plus. Das heißt, es muss ein Antigen-Schnelltest (höchstens 24 Stunden alt) oder ein PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorgelegt werden. Ausgenommen sind die Menschen, deren Booster (Auffrischungsimpfung) mindestens 14 Tage her ist, sowie Kinder bis zur Einschulung und minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind, können mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests Übernachtungsgast sein.

Übrigens: Schulkinder müssen in den Ferien neben der Schulbescheinigung ein höchstens 72 Stunden altes negatives Testergebnis vorlegen, der in einem Testzentrum, einer Apotheke oder vom Arzt durchgeführt wurde. Alternativ reicht aber auch ein zu Hause durchgeführter Selbsttest. Notwendig ist in diesem Fall, dass eine oder ein Sorgeberechtigter bestätigt, dass das Kind den Selbsttest durchgeführt hat. Diese Selbstauskunft ist mit einem Datum zu versehen und hat dann eine Geltungsdauer wie in der Schule, also 72 Stunden.

Stand jetzt ist das möglich. Genesene und vollständig Geimpfte dürfen ohne Test nach Dänemark einreisen. Ungeimpfte, die länger als einen Tag bleiben, müssen aber einen Test vorlegen, der innerhalb von 24 Stunden nach Einreise gemacht wird - alternativ kann der erforderliche Test auch schon in Deutschland gemacht und bei der Einreise mitgeführt werden. In diesem Fall gilt: Der PCR-Test darf maximal 72 Stunden, der Schnelltest höchstens 48 Stunden alt sein. Bei Einreise auf dem Luftweg muss ein Test vor dem Verlassen des Flughafens erfolgen. Diese Regelung gilt aber nicht für Menschen aus Schleswig-Holstein. Wir haben die aktuellen Regelungen für Dänemark zusammengefasst.



Dazu der Hinweis: Zurzeit breitet sich in Dänemark die Omikron-Variante des Coronavirus aus. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass Deutschland sein Nachbarland zu einem Virusvariantengebiet erklärt. Dies würde bedeuten, dass jeder, der länger als 24 Stunden in Dänemark ist, nach seiner Rückreise für 14 Tage in Quarantäne muss.

Restaurants haben für Geimpfte und Genesene geöffnet, in den Innenräumen gilt die 2G-Regel. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Die Corona-Testbescheinigungen aus der Schule müssen auf Verlangen vorgezeigt werden. Zusätzlich benötigen Schüler während der Weihnachtsferien ein maximal 72 Stunden altes negatives Testergebnis oder eine Selbstauskunft über einen Test. Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind, kommen unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein.



In den Innenbereichen von Restaurants gilt eine Maskenpflicht, sobald man vom Platz aufsteht.

Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird in diesem Jahr erneut verboten. Für publikumsträchtige Plätze könnten Städte und Gemeinden kurzfristig ein Feuerwerksverbot aussprechen. Ob es zu Silvester ein Versammlungsverbot geben wird, ist (Stand 16.12.) noch unklar.

Im vergangenen Jahr war das untersagt - in diesem Jahr nicht. Sie können ohne Einschränkungen an der frischen Luft mit Nachbarn anstoßen. Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wird jedoch empfohlen eine Maske zu tragen.