Corona: Von heute an gilt die "Bundes-Notbremse" in Neumünster

Von heute an gilt in Neumünster die "Bundes-Notbremse" Stand: 10.05.2021 05:36 Uhr Die sogenannte "Bundes-Notbremse" zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt von heute an in Neumünster. Das hat die Stadt am Freitag bekannt gegeben.

Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist am Freitag laut Landesmeldestelle zwar auf den Wert 109,7 gesunken, das reicht aber nicht, um die Notbremse zu verhindern. Sie gilt, wenn der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge über der Marke von 100 liegt. Am Wochenende hat die Stadt dazu eine Allgemeinverfügung veröffentlicht. Die Notbremse wird erst gelockert, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterboten wird. Dann treten die Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens

Von heute an gilt in Neumünster die Ausgangssperre zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Joggen und Spaziergänge, allerdings alleine, bleiben bis Mitternacht erlaubt. Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen. Außerdem schließt die Außengastronomie. Die Modellprojekte im Bereich Sport und Kultur müssen unterbrochen werden, bis die Notbremse aufgehoben wird.

Wechselunterricht in Neumünster

Schülerinnen und Schüler werden nicht im Distanzunterricht unterrichtet - wie zunächst an dieser Stelle berichtet - sondern im Wechselunterricht. Das teilte das Bildungsministerium in Kiel am Sonnabend mit. Diese Regelung gilt, da zum 17. Mai die Schulen-Coronaverordnung auf die bundesweite Regelung hin angepasst wird und die kommende Schulwoche nur drei Unterrichtstage hat. In den Abschlussklassen und in den Klassen, die im kommenden Jahr das Abitur ablegen (Q1), wird Präsenzunterricht angeboten.

Bei den Kitas versucht Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) noch eine Lösung zu finden. "Wir versuchen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, für die Kindertagesstätten zumindest einen eingeschränkten Regelbetrieb zu ermöglichen", so Tauras.

Neumünster in SH einzige Region mit Inzidenz über 100

Während Neumünster die Notbremse ziehen muss, wird in anderen Regionen gelockert. Da die Zahl der Neuinfektionen in den Kreisen Stormarn und Pinneberg zurückgegangen ist, wurde die Notbremse hier in dieser Woche zurückgenommen. Neumünster ist derzeit die einzige Region in Schleswig-Holstein mit einer Inzidenz über 100.

Mehr Präsenzunterricht in Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen

In den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen ist der Inzidenzwert in den letzten Tagen konstant unter 50 geblieben, so dass hier ab Montag die Schüler aller Klassen in den Präsenzunterricht wechseln können. Das hat das Bildungsministerium am Freitag bekannt gegeben. Auch in Flensburg, Nordfriesland, Plön und Schleswig-Flensburg haben nach Ministeriumsangaben alle Jahrgänge Präsenzunterricht. In den restlichen Kreisen und kreisfreien Städten gilt das mit Ausnahme von Herzogtum Lauenburg für die Klassen 1 bis 6. Abschlussklassen haben jeweils Präsenzangebote.

